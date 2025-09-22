Encuesta elecciones 26 de octubre: ¿Cómo votan los hombres y mujeres?

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, surgió una nueva encuesta que arrojó una notable la diferencia en la intención de voto de hombres y mujeres.

El relevamiento nacional, realizado por la consultora brasileña, Atlas Intel, que trabaja en tándem con la agencia internacional Bloomberg. Atlas. El informe confirma que los hombres mayoritariamente apoyan a Milei (y LLA) y las mujeres se inclinan por Fuerza Patria.

En la intención de voto de los hombres para el 26 de octubre, cuando se elegirá para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, aparece la mayor polarización y una diferencia clarísima a favor del Gobierno.

Entre ellos, La Libertad Avanza lidera con 49,8% contra 29,5% de Fuerza Patria. Alejados, todos en un dígito, vienen:

3° Provincias Unidas: 3,4%.

4° PRO: 2,9%.

5° Otro partido o coalición: 2,1%.

6° UCR: 1,6%.

7° Frente de Izquierda: 1,5%.

- Voto blanco: 1,8%.

- Voto nulo: 2,4%.

- No sé: 5%.

En el turno de las mujeres, las ubicaciones se invierten y Fuerza Patria queda en la punta, con el oficialismo en el segundo lugar. La polarización decrece unos 10 puntos y aumentan los indecisos.

Entre ellas, Fuerza Patria lidera con 41% contra 31% de La Libertad Avanza. Alejados, siempre en un dígito, cierran:

3° Provincias Unidas: 3,4%.

4° Otro partido o coalición: 3,3%.

5° PRO: 3,2%.

6° Frente de Izquierda: 2,6%.

7° UCR: 2,4%.

- Voto blanco: 2,3%.

- Voto nulo: 1,3%.

- No sé: 9,4%.

Diferencias del voto por edad, educación, voto balotaje, ingresos y región

Atlas Intel también discrimina los resultados de intención de voto según otros cinco filtros: edad, nivel educacional, voto balotaje 2023, nivel de ingresos y región. Con estos datos destacados: