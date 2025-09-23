El próximo 26 de septiembre, los argentinos deberán acudir a las urnas para las Elecciones Legislativas Generales 2025. Para emitir su voto será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entre los documentos válidos se encuentran: la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste y el DNI tarjeta. En esta jornada electoral se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado, con mandato para los próximos dos años.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las Elecciones Generales en octubre 2025 | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué hacer si no tenés DNI actualizado para las Elecciones Legislativas Generales 2025

Si el votante perdió el DNI o aún no lo actualizó, podrá tramitar uno nuevo antes de la fecha de las elecciones. Para hacerlo:

Seleccionar el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde la app Mi Argentina. Asistir a la oficina elegida con la constancia de turno (en caso de haberlo solicitado). Conservar la constancia de trámite y hacer el seguimiento online con el número de ID. Recibir el DNI en el domicilio (lo puede retirar el titular o un mayor de 18 años con la constancia). En caso de elegir retiro en oficina, presentarse con la constancia del trámite.

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones provinciales | Perfil

Dónde obtener turno para renovar el DNI

Al momento de renovar el DNI, los ciudadanos deberán sacar turno de forma online o a través de la app Mi Argentina en el siguiente sitio: Mis turnos | Mi Argentina

Cuánto cuesta renovar el DNI

El costo para renovar el DNI argentino varía según la modalidad y la urgencia. A septiembre de 2025, el costo del DNI regular es de $7.500, el DNI exprés es de $18.500, el DNI en 24 horas cuesta $29.500, y el DNI al instante tiene un valor de $40.500.

MC/ff