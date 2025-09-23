El próximo 26 de septiembre, los argentinos deberán acudir a las urnas para las Elecciones Legislativas Generales 2025. Para emitir su voto será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Entre los documentos válidos se encuentran: la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste y el DNI tarjeta. En esta jornada electoral se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado, con mandato para los próximos dos años.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las Elecciones Generales en octubre 2025 | Perfil
Qué hacer si no tenés DNI actualizado para las Elecciones Legislativas Generales 2025
Si el votante perdió el DNI o aún no lo actualizó, podrá tramitar uno nuevo antes de la fecha de las elecciones. Para hacerlo:
-
Seleccionar el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde la app Mi Argentina.
-
Asistir a la oficina elegida con la constancia de turno (en caso de haberlo solicitado).
-
Conservar la constancia de trámite y hacer el seguimiento online con el número de ID.
-
Recibir el DNI en el domicilio (lo puede retirar el titular o un mayor de 18 años con la constancia). En caso de elegir retiro en oficina, presentarse con la constancia del trámite.
Qué documentos son válidos para votar en las elecciones provinciales | Perfil
Dónde obtener turno para renovar el DNI
Al momento de renovar el DNI, los ciudadanos deberán sacar turno de forma online o a través de la app Mi Argentina en el siguiente sitio: Mis turnos | Mi Argentina
Cuánto cuesta renovar el DNI
El costo para renovar el DNI argentino varía según la modalidad y la urgencia. A septiembre de 2025, el costo del DNI regular es de $7.500, el DNI exprés es de $18.500, el DNI en 24 horas cuesta $29.500, y el DNI al instante tiene un valor de $40.500.
