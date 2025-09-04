Calendario ANSES: qué día cobro en septiembre si mi DNI finaliza en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025. En esta oportunidad, los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 0 tendrán dos fechas diferentes para cobrar, de acuerdo con el monto de su prestación.

ANSES paga $390.277 en septiembre, quiénes acceden al aumento y al bono extra

En septiembre, los haberes se actualizan con un incremento del 1,90%, en línea con la inflación de julio. Además, continúa el bono extraordinario de $70.000, que se acredita junto a las prestaciones de los beneficiarios que cobran la mínima, así como de los titulares de la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) y de las PNC.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 0

Jubilaciones y pensiones mínimas: lunes 8 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): lunes 8 de septiembre. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: lunes 22 de septiembre.

Este esquema forma parte del cronograma habitual de la Anses, que organiza las acreditaciones en función de la terminación del documento para garantizar una distribución ordenada de los fondos.

ANSES septiembre 2025, calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales

De cuanto es el Aumento y bono en septiembre

Los montos actualizados son los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono $70.000 = $390.277,18. Jubilación máxima: $2.155.162,17. PUAM: $256.221,74 + bono $70.000 = $326.221,74. PNC por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono $70.000 = $294.194,02.

En el caso de haberes superiores a la mínima, el bono se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago ingresando a la web oficial de la Anses (www.anses.gob.ar). Allí deberán seleccionar la opción “Consulta de pago”, ingresar número de CUIL o de beneficio y el sistema les informará día y lugar de cobro.

