La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó este 29 de agosto los calendarios de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilados ANSES: aumentos, bono y descuentos automáticos confirmados para septiembre 2025

Desde septiembre y en virtud de los aumentos definidos, los haberes jubilatorios registrarán una suba del 1,9 % por la fórmula de movilidad, lo que eleva la jubilación mínima a $320.277. A esa cifra se le suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso base de quienes perciben la mínima alcanza los $390.277.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Habilitan la la presentación digital de la libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

AUH de ANSES: los montos y beneficios extra que se podrán cobrar en septiembre 2025

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 12 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 19 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de septiembre al 10 de octubre

ANSES habilita el CODEM online: cómo obtener el comprobante de empadronamiento al instante

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

lr