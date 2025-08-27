Habilitan la la presentación digital de la libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó este miércoles 27 de agosto que ya está habilitada la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025. El trámite puede completarse en mi ANSES a través de la web del organismo o la aplicación.

Según señaló el organismo, con este trámite, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes y acceden al 20 por ciento que corresponde al complemento acumulado de 2024.

Es importante aclarar que el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en mi ANSES mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Paso a paso para presentar la Libreta de AUH en ANSES

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de que no poder presentarla en forma digital, se puede acercar a una oficina sin turno o a un operativo de atención de ANSES.

Qué es la Libreta de la Asignación Universal por Hijo

Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación.

La presentación de la libreta es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También le permite a los beneficiarios de la AUH cobrar la Ayuda Escolar Anual.

3 preguntas frecuentes de quienes tienen que tramitar la Libreta de AUH

1) ¿Cómo completo la Libreta AUH?

Completar los datos personales y los de sus hijos y después:

En el centro de salud: completar los controles de salud y vacunación de tus hijos de los 0 a 17 años inclusive. En la escuela: si tu hijo tiene entre 5 y 17 años inclusive hay que presentar los datos de escolaridad del ciclo 2024. Te recordamos que si tiene entre 0 a 4 años inclusive, no es obligatorio completar esta parte.

Si algunos de esos datos ya están subidos a mi ANSES, solo vas a tener que hacer completar los datos faltantes.

2) ¿La presentación de la Libreta AUH sólo se puede hacer por internet?

La presentación se realiza por internet, pero si hay algún inconveniente, se puede presentar la Libreta AUH en una oficina sin turno previo. No te olvides de llevar tu DNI.

3) Al querer generar la Libreta AUH en mi ANSES me aparecen como completas algunas de las secciones, aunque otras no. ¿Tengo que hacer completar todos las secciones de nuevo?

Al entrar a la pantalla principal del aplicativo, vas a ver el estado de las diferentes secciones de la Libreta AUH:

En verde las que ya están completas. En naranja las que te falta completar. En azul la sección Educación, que es opcional para quienes tienen hijos menores de 5 años.

