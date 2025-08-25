ANSES abonará un pago único de $67.062 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

En septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un refuerzo económico a familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo o hija. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, un beneficio que se entrega por única vez y que este mes alcanzará un monto de $67.062, actualizado por la fórmula de movilidad.

Allanaron una empresa vinculada a un funcionario de PAMI Chaco y tesorero en La Libertad Avanza

Las Asignaciones de Pago Único son prestaciones que ANSES entrega en circunstancias específicas de la vida familiar, como el nacimiento de un hijo, matrimonio o adopción. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar, que se pagan todos los meses, las APU son un respaldo económico extraordinario en momentos puntuales.

Quiénes pueden cobrar la APU por nacimiento

El beneficio está destinado a distintos grupos, siempre que no superen los topes de ingresos vigentes. Entre ellos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia. Beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra. Personas que perciban o hayan percibido la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o por Embarazo.

Un requisito fundamental es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

Florencia Markarian: “Los jubilados siguen bajo la línea de indigencia”

Cuál es la documentación obligatoria

Para acceder a la APU, los solicitantes deben acreditar los vínculos familiares y presentar la siguiente documentación:

DNI de los padres o madres. DNI del bebé. Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2025 con el aumento y el bono

Cómo se realiza el trámite

Existen dos modalidades para gestionar el beneficio:

Virtual: ingresando a Mi ANSES y seleccionando la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” dentro de Atención Virtual. Presencial: solicitando un turno previo en una oficina de ANSES.

Con el aumento del 1,9% correspondiente a la movilidad previsional, la APU por nacimiento se fija en $67.062. Este pago se realiza en una sola oportunidad y tiene como objetivo brindar un alivio económico en los primeros meses de vida del nuevo integrante de la familia.

lv / lr