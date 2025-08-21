Los “aportes hormiga” de los funcionarios de PAMI y ANSES al armado de Karina Milei

La construcción territorial en las provincias de Karina Milei y los Menem tiene dos bastiones principales: ANSES y PAMI. Las delegaciones locales de los organismos son una suerte de premio para los libertarios leales y un trampolín para aquellos que quieren proyectar una carrera política. Y, ya sea por agradecimiento, obligación o militancia, una parte de estos funcionarios se convierten, luego de su nombramiento, en aportantes de la campaña de La Libertad Avanza. Economía circular al servicio de la libertad.

La Cámara Nacional Electoral tiene una plataforma de acceso público en la que se pueden consultar los aportes económicos que realizan las personas físicas o jurídicas a las agrupaciones políticas. En la categoría “Desenvolvimiento institucional 2025”, La Libertad Avanza recibió más de 100 transferencias en lo que va del año y una porción significativa la hicieron los funcionarios designados en ANSES y PAMI.

Los aportes para la actividad partidaria de La Libertad Avanza están en la mira desde mayo, luego de que se filtraran audios y chats de dirigentes que presionan a los empleados de los organismos para que entreguen un porcentaje de su sueldo. Esos casos están siendo investigados en la Justicia. Los aportes registrados en por los funcionarios en la CNE, en cambio, forman parte del circuito legal del financiamiento partidario.

Se trata de "aportantes hormiga" y es cierto que, en comparación con las contribuciones de las empresas (que empiezan en los $10 o 20 millones), los cientos de miles de pesos que transfieren estos funcionarios pueden parecer una nimiedad. Sin embargo, en el gobierno que vino a “destruir el Estado desde adentro” es, de mínima, un dato de color que los dirigentes que cobran un sueldo del Estado utilicen ese ingreso para sostener la política que tanto desdeñan.

En algunos casos, como en San Juan, los funcionarios están obligados a hacer los aportes porque así se estableció en la carta orgánica de LLA a nivel provincial, en la que se estipuló que cada afiliado debe aportar el 5% de su ingreso. “El dinero se transfiere a la cuenta del partido y después se presentan los balances en la Dirección Nacional Electoral y todo debe coincidir”, explicó a PERFIL el diputado José Peluc, el presidente distrital del espacio. En su caso, contó, trata de mantener la mayor parte de dinero en un plazo fijo.

En otros lugares, como Chubut, los aportes son voluntarios y nadie establece monto o frecuencia. Según contó el diputado César Treffiger a PERFIL, el presidente distrital de LLA, se trata de contribuciones que se hacen “por compromiso al proyecto” y que no representan un gran ingreso. “Apenas alcanza a cubrir parte de los viajes que ellos mismos realizan en la provincia con gastos como combustible, alojamiento, ploteos, sonido y técnica de eventos, por ejemplo”, agregó.

En mayo se difundieron denuncias sobre las presiones que recibirían los funcionarios de ANSES y PAMI para entregar un porcentaje de sus salarios. El asunto se convirtió en un escándalo nacional que incluyó la filtración de audios y que llegó a la Justicia. Por ese motivo, Peluc y Treffinger subrayaron que no hay nada extraño en las contribuciones de sus provincias. “Sería diferente si le pidiera a los afiliados que depositen en mi cuenta personal. Son aportes que piden todos los partidos, ¿cómo se mantiene un local sino?”, se preguntó el sanjuanino.

Además de San Juan y Chubut, hay otras provincias en las que los funcionarios de PAMI y ANSES hacen sus “aportes hormiga” aunque en menor cantidad. Los responsables de las delegaciones de Salta y Santa Fe, por ejemplo, hicieron solo una transferencia en lo que va de 2025. En Córdoba, los dos dirigentes designados al frente de los organismos son los socios del diputado Gabriel Bornoroni y también hicieron aportes, al igual que el ignoto primer candidato para octubre, Gonzalo Roca.

Entre los aportantes de Misiones aparece el jefe de ANSES de Posadas y también el presidente del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) provincial, casado con una de las responsables locales del PAMI. En el listado también está Carlos Adrián Núñez, el presidente distrital de LLA, cuyo nombre quedó salpicado por el escándalo de las denuncias de mayo.

San Juan: aportes obligatorios de afiliados empleados de Anses y PAMI

Entre el 24 de julio y el 20 de agosto, 14 dirigentes libertarios de San Juan hicieron 118 transferencias de dinero para la categoría “Desenvolvimiento institucional 2025”. Se trata de aportes con montos que van de los $4.500 a los $350.000. Si se suman todos, se advierte que, en un mes, el partido provincial recaudó $18.230.267.

Los funcionarios sanjuaninos de ANSES registrados como aportantes en la CNE son María Eugenia Pineda, directora en Caucete; José Agustín Ramírez Aguirre, jefe de Unidad de Atención Integral; Victoria Eugenia García, al frente de la oficina de ANSES Bicentenario; Ana María Cabanay, jefa de oficina en Jáchal; Mariana Antonela Coria, jefa de oficina en Rawson; y Javier Alberto Pelletier Abad, director en Chimbas.

Entre los dirigentes con cargos en PAMI están José Rafael Claros, director ejecutivo del organismo a nivel provincial; Juan Alberto Ortiz Ruiz, de la Unidad de Gestión Local XXI; y Mariano Andrés Aguilar, abogado de la obra social de jubilados.

José Peluc, el presidente de LLA San Juan, explicó que los aportes representan el 5% del ingreso de los afiliados.

En la lista aportantes sanjuaninos también se encuentra Ricardo Abel Chiconi, vicepresidente del Instituto Nacional de Viticultura; Lilia Verónica Carrizo, de la Agencia Territorial provincial que depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación; Lucía María Elena González, directora del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento; y el dirigente libertario Ángel Esteban Elizondo Molina, que acompañó a Peluc en la lista.

Además, se cuenta a Rogelio Marcelo Cerdera, al frente de la delegación de San Juan de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Se trata de un dirigente de origen peronista que está casado con Marisa López, diputada provincial del PJ que fue ministra de Hacienda de Sergio Uñac.

Peluc explicó que el sistema de aporte obligatorio en La Libertad Avanza San Juan es una réplica del modelo que utiliza en el partido que fundó, Acción para una Democracia Nueva (ADN). De hecho, los legisladores provinciales que asumieron su cargo con ese sello continúan aportando allí.

“Uso un dinero mínimo para gastos de mantenimiento, comprar gaseosas para un acto, pero yo trato que los partidos tengan plata. Por eso los plazos fijos. En ADN y La Libertad Avanza debo tener 50 millones en cada uno”, contó. En relación a PAMI y ANSES aseguró haber tenido libertad para designar a su gente, mientras que en otros organismos provinciales como, por ejemplo, Vialidad, se nombró a personas que no están afiliadas y, por lo tanto, tampoco obligadas a aportar.

Chubut: aportes desde PAMI, ANSES y Migraciones y de la gente de confianza de Treffinger

En Chubut, por el contrario, los afiliados de La Libertad Avanza no están obligados a aportar. “Sólo aquellos que por voluntad propia quieren hacerlo, lo hacen. De hecho, por eso se puede observar que algunos no hicieron ningún aporte; otros hicieron uno y nunca más; y algunos hicieron dos o tres. No más de cuatro deben haber mantenido su colaboración. Todo esto sobre un universo de entre 22 y 24 delegados de Nación en la provincia”, explicó Treffinger.

Entre el 1 de abril y el 10 de julio, los aportantes de Chubut, a través de 49 transferencias bancarias, aportaron poco más de 7 millones al partido. Según Treffinger, las contribuciones voluntarias resultan “meramente simbólicas”.

Entre los funcionarios de PAMI que hicieron aportes a LLA aparecen Vanesa Elizabeth Nieva, directora ejecutiva del organismo en la provincia; Cristina Beatriz Blanco, jefa del departamento UGL XVII; María Florencia Puntillo, titular de la delegación de Puerto Madryn; y Mauricio Andrés Tello, de la Unidad de Gestión Local XVII.

César Treffinger, presidente de LLA Chubut, explicó que en su provincia los aportes son voluntarios.

En cuanto a ANSES, los aportantes son Maira Raquel Frias, jefa de la oficina de Comodoro Rivadavia; Laura Jacqueline Barrera, de Trevelin; Maira Belén Stalla, jefa de la oficina de Rawson; Karina Lidia Arratia, de General Sarmiento; y Leandro Antonio Ruata, jefe de la Unidad de Atención Integral de Trelew.

En Chubut, además, los funcionarios de la Dirección de Migraciones también parecen estar muy comprometidos con el proyecto libertario. Carlos Ernesto Rinaldi, de la delegación Rawson; Alejandro Gabriel Caminoa, de la delegación Puerto Madryn; y Dulio Nelson Gauna, de la delegación Comodoro Rivadavia, están en la lista de aportantes.

La lista se completa con chubutenses cercanos a La Libertad Avanza como los hijos de Treffinger, Juan Valentín y Braian Santiago, o personas de su confianza, como Juan José Palacios, referente en Comodoro Rivadavia, Danilo Gonzalo Santerre, miembro de su equipo de trabajo, o José Daniel Ibaceta, empleado en una de las empresas del diputado. También aparecen Barbara Carla Valenzuela, José Emilio Rosa y Karin Alejandra Rubo, cuyos perfiles son difíciles de rastrear en la web.

Córdoba, Salta y Santa Fe: los socios de Bornoroni, PAMI y ANSES

En Córdoba, los únicos dirigentes que hicieron aportes en la categoría “Desenvolvimiento institucional 2025” son personas del riñón del diputado Gabriel Bornoroni, el presidente distrital de La Libertad Avanza.

Los socios de Gabriel Bornoroni están al frente de PAMI y ANSES en Córdoba y son aportantes.

El 16 de mayo se registraron las contribuciones de Marcos Patiño Brizuela, el director de PAMI en la provincia, y de Jorge Andrés Bauzá, quien está al frente de ANSES. Se trata de los socios de Bornoroni en su estudio jurídico. Cada uno aportó $500.000.

Unos días antes, el 8 de mayo, otras dos personas de confianza del dirigente se sumaron a la lista con otros $500.000 por cabeza: María José Salomone y Gonzalo Gabriel Roca, que acaba de convertirse en el primer candidato en la lista cordobesa de cara a octubre.

En Santa Fe hubo cuatro aportantes en 2025, entre los cuales aparece Juan Pablo Montenegro, el supervisor regional de ANSES en la provincia. El 5 de mayo, el dirigente registró dos transferencias: una por $200.000 y otra por $100.000.

Misiones, provincia en la mira

Misiones es una de las provincias que quedó en la mira por las presiones a los empleados de ANSES y PAMI a entregar un porcentaje de su sueldo. De hecho, el presidente distrital de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, fue denunciado en la Justicia Federal.

La demanda fue presentada por el productor agropecuario y afiliado libertario, Samuel Doichelle. En el expediente, el hombre incluyó chats donde un secretario de Núñez solicitaba que los funcionarios de ANSES y PAMI hicieran los aportes a una determinada cuenta bancaria. Además, sumó comprobantes de las transferencias. Algo similar sucedió en las provincias de Santa Cruz, La Pampa y Chaco, donde las acusaciones darían cuenta de un sistema aceitado y extendido.

Adrián Núñez, el presidente de LLA, fue señalado como uno de los dirigentes que pide retorno a los funcionarios.

La Justicia determinará el rol de Núñez en este supuesto entramado de recaudación ilegal. En el carril legal, el dirigente figura como aportante partidario. Según el listado de la CNE, el 30 de mayo realizó un depósito de $4 millones.

Otro de los misioneros que aportó fue Martín Eduardo Borzi Scholler, el jefe de ANSES de Posadas. El 4 de abril hizo una transferencia de $420.000.

Entre los distintos nombres que aparecen en la provincia, se destaca el de Héctor Martín Ayala, el presidente del Tribunal de Disciplina del PJ provincial y esposo de Samanta Stekler, la directora de PAMI a nivel distrital. El dirigente fue noticia en enero, cuando participó de un acto que se hizo por la visita de Karina Milei a Posadas. Los vínculos entre el peronismo misionero y La Libertad Avanza tienen capas infinitas.

La lista de aportantes no termina aquí. En Catamarca, por ejemplo, el patrón de transferencias puede dar cuenta de que se trata de funcionarios o afiliados -similares a los sanjuaninos o a los chubutenses-. Sin embargo, resulta difícil encontrar informción en internet sobre qué función cumplen en La Libertad Avanza. De acuerdo a los registros de Nosis, todos tuvieron algún paso por la Tesorería General de la Provincia.

En la CNE también se puede advertir la presencia de empresarios amigos del gobierno y de aportes realizados a través de compañías. Sin embargo, el volumen de transferencias realizadas por funcionarios de ANSES y PAMI se destaca por encima del resto.

