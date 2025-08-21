jueves 21 de agosto de 2025
Economía norteamericana

Solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. sigue subiendo

Las solicitudes iniciales de seguro por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada al nivel más alto desde junio y las continuas también subieron, lo que se suma a las señales de que el mercado laboral estadounidense se está desacelerando.

Las solicitudes iniciales aumentaron en 11.000 a 235.000 en la semana que terminó el 16 de agosto. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de 225.000.

EE.UU. añade 73.000 empleos tras revisiones a la baja en meses previos

Las solicitudes continuas, un referente del número de personas que reciben prestaciones, subió a 1,97 millones en la semana que finalizó el 9 de agosto, la cifra más alta desde noviembre de 2021, según datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves. Los analistas esperaban 1,96 millones.

