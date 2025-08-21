Solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. sigue subiendo

Las solicitudes iniciales de seguro por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada al nivel más alto desde junio y las continuas también subieron, lo que se suma a las señales de que el mercado laboral estadounidense se está desacelerando.

Las solicitudes iniciales aumentaron en 11.000 a 235.000 en la semana que terminó el 16 de agosto. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de 225.000.

EE.UU. añade 73.000 empleos tras revisiones a la baja en meses previos

Las solicitudes continuas, un referente del número de personas que reciben prestaciones, subió a 1,97 millones en la semana que finalizó el 9 de agosto, la cifra más alta desde noviembre de 2021, según datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves. Los analistas esperaban 1,96 millones.

