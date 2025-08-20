El gobierno del presidente Donald Trump declaró que rastreará opiniones “antiestadounidenses” para definir si una persona merece vivir en Norteamérica o no. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), organismo encargado de tramitar las solicitudes de residencia y ciudadanía, confirmó que ampliará su chequeo de datos a lo que los solicitantes publican en sus redes sociales personales.

“Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses. Los beneficios migratorios, como los de vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, en un comunicado difundido este martes 19 de agosto.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, creada en 1952, no detalla, de manera explícita, qué es el sentimiento antiestadounidense que, en esa época, plena “caza de brujas” impulsada por el senador republicano Joseph McCarthy, se concentraba esencialmente en el comunismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luchillo: “Trump no quiere solo deportar, sino que los inmigrantes se vayan solos”

A pesar de ese "detalle", el gobierno de Trump decidió implementar acciones enérgicas para negar o dar de baja visas de corto plazo a todas aquellas personas que, según su punto de vista, se oponen a los intereses de la política exterior norteamericana, especialmente si se trata de su vínculo con Israel.

Las últimas directrices señalan que las autoridades estudiarán si los inmigrantes “promueven ideologías antisemitas”. Esta advertencia se da en un contexto muy complejo, luego de que el gobierno de Trump cuestionara duramente a los estudiantes que protestaron en diferentes universidades por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Por otra parte, el Departamento de Estado anunció este lunes 18 de agosto que, desde que Marco Rubio asumió el cargo de secretario de Estado en enero pasado, ya revocaron 6.000 visas de estudiantes

Marco Rubio

Qué dice el texto sobre los cambios implementados en Estados Unidos para las solicitudes

“USCIS ha actualizado el Manual de Políticas para proporcionar guías adicionales en circunstancias en las que el extranjero ha respaldado, promovido, apoyado o se ha solidarizado con las opiniones de una organización o grupo terrorista. Incluidos los extranjeros que apoyan o promueven ideologías o actividades antiamericanas, terrorismo antisemita u organizaciones terroristas antisemitas, así como a quienes promueven ideas antisemitas”, señala el comunicado de la USCIS.

“El Alcatraz de los caimanes”: la prisión para inmigrantes que despierta polémica en Florida

Y luego explica: “Esta actualización también aclara cómo se aplica un ejercicio de discreción al adjudicar una petición o solicitud de un inversionista EB-5 en casos que involucran amenazas al interés nacional, fraudes, engaños, falsa representación y uso indebido con fines delictivos”.

Estas nuevas directrices “entrarán en vigor de inmediato y se aplican a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de la fecha de publicación”.

HM/DCQ