Philip Low es un empresario activo en redes sociales –e incluso en Linkedin– desde que Donald Trump tuvo como asesor estrella a Elon Musk apenas asumió como presidente. Low fue amigo durante catorce años del CEO de Tesla y su socio en NeuroVigil, empresa de neurotecnología con base en Silicon Valley que Low creó y de la que echó a Musk por problemas irreconciliables.

Diciembre 2013. Elon Musk y Philip Low cuando eran socios y amigos.

Y aunque Elon Musk ya no es parte del gobierno norteamericano, Philip Low sigue hablando -de manera epistolar online–con el mandatario. Hace unos días, y ante la virulencia de la política antiimigratoria de Trump, este CEO neurotecnológico detalló cómo la misma está afectando a Silicon Valley a punto tal de avizorar un futuro posible donde, sobre todo, China avance posiciones muy por delante de Estados Unidos. Dicha política migratoria es la que vino a promocionar a la Argentina, Kristi Noem, secretaria de seguridad de Trump.

La funcionaria cosplayer que Trump mandó para promocionar su política migratoria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“En otras palabras, la política de ICE ( Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en su forma actual, se está convirtiendo en un lastre político cada vez mayor para Trump. El daño se ve agravado por los efectos adversos sobre la economía y la seguridad nacional”, escribió Philip Low. Por un lado, describe cómo el ICE podría afectar electoralmente al gobierno. “El 28 por ciento de los ciudadanos estadounidenses (unos 121 millones) son inmigrantes de primera o segunda generación, y un número mayor tiene al menos un abuelo nacido en el extranjero, incluyendo votantes republicanos e independientes registrados. Trump los necesitará para conservar la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias. Y en general, la gente quiere a sus abuelos”, dice este CEO de Silicon Valley.

Kristi Noem (izq.) –quien vino a Argentina–, y Tom Homan (der.), los "cazainmigrantes" de Trump.

Trump y el gulag de Bukele

Por otro, Philip Low aporta su mirada sobre las consecuencias que sobre Silicon Valley y las empresas tecnológicas tiene la aplicación de las razias que contra migrantes realiza el gobierno y que Kristi Noem exhibe con el mismo placer que Patricia Bullrich los violencia estatal en las marchas de los jubilados.

Trump prometió mil dólares a inmigrantes que se "autodeporten".

“Con los cruces fronterizos en sus mínimos históricos, Trump debería poner fin a las redadas del ICE, garantizar el debido proceso, un trato humano a los detenidos, y enviarlos a casa en un avión comercial, como sugirió, en lugar de a un gulag extranjero (en referencia a El Salvador de Bukele), o a un país devastado por la guerra”.

Protestas en Nueva York contra las razias y las deportaciones del gobierno de Trump.

“El 44 por ciento de los fundadores de unicornios –empresas valoradas en más de mil millones de dólares–, son fundados por inmigrantes. Yo creo algoritmos; obtuve mi doctorado en uno de los mejores laboratorios de inteligencia artificial del mundo, (…) dirijo un unicornio y en el clima de inmigración actual, mantengo a los contratistas extranjeros en el extranjero para que ellos o sus seres queridos no sean acosados ​​o abusados ​​por el ICE al ingresar a los Estados Unidos o en la calle. Si estuvieran aquí, podrían gastar sus sueldos en Estados Unidos, y ayudar al crecimiento de la economía, directa e indirectamente”.

China, avanza; Estados Unidos, inerte

“En el contexto de una mayor competencia con China, lo último que necesita el país es que alguien como yo no quiera venir a Estados Unidos o quiera irme del país, como fue el caso de Qian Xuesen (*), el primer director del prestigioso Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, a quien Estados Unidos ordenó deportar mientras el país sufría la paranoia comunista.(…)Ahora estamos perdiendo más talento en IA(Inteligencia artificial) del que estamos atrayendo; los empresarios no quieren preocuparse por no poder extender su estatus legal –en algunos casos el propio–,y enfrentar la deportación. China está aumentando su presencia en IA y atrayendo talento estadounidense e internacional”.

Policías encapuchados en la Corte de Inmigración, en Nueva York.

Fuga de cerebros

El saldo y consejo de Philip Low a Trump es que “cuantos más inmigrantes productivos pierda o no logre atraer Estados Unidos en un amplio espectro de industrias, como la agricultura, la construcción, la hostelería y la tecnología, mayor será la inflación, menores los empleos de clase media y bien remunerados, y menor la movilidad ascendente; tendremos una economía en declive”. Por eso, para detener la fuga de cerebros, Low sugiere congelar el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), cuyas políticas promocionadas por Kristi Noem, endulzaron los oídos de Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Franco y Gerardo Werthein. “Tener el ICE para llevar a Estados Unidos a la década de 1950 –al macartismo–no lo hace grande; lo retrasa setenta años”.

(*) Qian Xuesen, había sido contratado por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachussts) pero el macartismo de EE.UU. lo acusó de comiunista. Lo echaron y al querer volver a China, lo detuvieron y estuvo preso cinco años en EE.UU. Luego se fue a China.

EI/fl