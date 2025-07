“No quiero morir en Estados Unidos, soy inglés, quiero volver a casa”, dijo Ozzy Osbourne

“No quiero morir en Estados Unidos. No quiero que me entierren en el maldito Forest Lawn (un famoso cementerio de California). Soy inglés. Quiero volver, ya es hora de volver a casa”, dijo Ozzy Osbourne, en 2024, en uno de los capítulos de The Osbourne’s Podcast. Y así lo hizo. Controladas las cuestiones que su complicada salud le impedían volar a Reino Unido, en marzo de este año, el líder de Black Sabbath se instaló con Sharon, su mujer, en Buckinghamshire, en una mansión de 1929 que es “Grado II, es decir, es una construcción que reviste un interés especial para Inglaterra y que son justificados todos los esfuerzos para preservarla.

La mansión de los Osbourne está a unos ciento cuarenta kilómetros de Birmingham, ciudad natal del cantante, y donde el 5 de julio último, dio con Black Sabbath, el que fue el último recital de su vida Back to the beginning. Birmingham se convirtió también en el epicentro mundial del adiós a Ozzy Osbourne desde que se anunció su muerte, el pasado 22 de julio. Además, hasta el cierre de esta edición, no había información certera acerca de cuándo y dónde sería el funeral.

Mientras tanto por toda la ciudad hay carteles con su imagen; y el Birmingham Museum and Art Gallery, dispuso un libro de despedida digital para que fans del cantante de todo el mundo, dejen sus condolencias. Además, en consonancia con el recital Back to the beginning, esa entidad había inaugurado la expo Ozzy Osbourne: Working class hero (héroe obrero): “viaje desde un Ozzy, chico de clase trabajadora de Aston, hasta su transformación en una de las leyendas del rock global más reconocible del mundo”. Por su parte, fans de Osbourne, peticiaron para que el aeropuerto de Birmingham sea rebautizado con el nombre del cantante. Y al día siguiente de conocerse su muerte, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham lo homenajeó con canciones del álbum debut de Black Sabbath, que interpretaron en una estación de trenes. Todo Birminghan está de luto.

Celebración. “En Inglaterra te enseñan a afrontar la vida, pero no te enseñan nada sobre la muerte. No hay ningún libro que te diga qué hacer cuando muere tu madre o tu padre”, escribió Ozzy Osbourne en su biografía, I am Ozzy (Yo soy Ozzy). “Para ser sincero no me importa lo que vayan a tocar en mi funeral, pueden poner un potpurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We are the Diddymen si eso los hace felices. (...) Pero... ¡nada de canciones alegres! ¡Estoy muerto!”. Por el momento, más allá de una ceremonia de despedida íntima, no se confirmó si habrá una abierta al público, sumada a algún tipo de celebración consagrada a su carrera y legado. Se habla de montar algo que no sea para nada triste. Más allá de lo declarado en su biografía, en varias entrevistas él había declarado que imaginaba una celebración alegre por su vida y que sea una oportunidad de devolver a sus fans, familiares y amigos, el apoyo recibido.

En sus palabras. “Soy una persona que me preocupa profundamente mi público. Creo que soy el hombre más afortunado del mundo en el sentido de poder tener esta carrera tan larga y con tanta aprobación. Mi mujer (Sharon) , que es parte de mi carrera, me dirige y me maneja en ese sentido”, dijo Ozzy en un especial del canal A&E. “Tuve la mejor vida que alguien haya podido tener. Salí de la nada y me hice rico, es decir, mi profesión me ha abierto puertas de muchas maneras. Las cosas de las que me arrepiento también me hacen ser quién soy, y no dejo que dominen mi vida (...) El príncipe de la tinieblas es una personalidad pública, la que se presenta en los escenarios y es demasiado como para manejar afuera; por eso lo dejo en el escenario”.