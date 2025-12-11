El primer viaje apostólico internacional de León XIV en la nueva edición de L'Osservatore Romano

Se publicó la edición número 12 de L'Osservatore Romano en español, correspondiente al mes de diciembre de 2025. Se trata de una edición especial de 100 páginas sobre el primer viaje apostólico internacional de León XIV, que tuvo como destinos los países de Turquía y Líbano, con una peregrinación especial a Iznik, al cumplirse el 1700 aniversario del Primer Concilio Ecuménico de Nicea. La cobertura del itinerario está encabezada por los análisis de Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y Andrea Monda, director del L´Osservatore Romano.

En su editorial En Jerusalén, humildemente como hermanos, Tornielli destaca la invitación del Papa a todos los cristianos para emprender un viaje espiritual conjunto hacia el Jubileo de la Redención de 2033 con el objetivo de conmemorar los dos mil años de la muerte y resurrección de Jesús, “con la perspectiva de un regreso a Jerusalén, a los orígenes de nuestra fe… Significa dejar de lado lo que no es esencial. Significa superar las divisiones redescubriendo el corazón del mensaje evangélico. Porque eso es lo que necesita la Iglesia y lo que necesita el mundo”.

Por su parte, en Los jóvenes como cedros nacidos para florecer, Monda cuenta la visita papal al Líbano y el encuentro de León XIV con más de 15 mil jóvenes, a los que invitó a seguir el ejemplo de san Charbel, diciéndoles: “Tengan cada día un tiempo para cerrar los ojos y mirar sólo a Dios. Él, aunque a veces parezca silencioso o ausente, se revela a quien lo busca en el silencio”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

León XIV recibió a nuevos embajadores ante Santa Sede y llamó a luchar contra las desigualdades

La edición en español de L'Osservatore Romano también trae, en forma completa y oficial, todos los sermones y mensajes del Sumo Pontífice en Turquía, incluyendo sus celebradas palabras cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica de San Neófito, donde expresó: “La reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia... Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. Las religiones, por su naturaleza, son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla”.

Esta edición especial también incluye todos los discursos del Papa en el Líbano, por ejemplo, el que pronunció el 1 de diciembre en la plaza de los Mártires, haciendo emocionar a todos los presentes: “En una época en la que la coexistencia puede parecer un sueño lejano, el pueblo libanés, aun abrazando diferentes religiones, se erige como un poderoso recordatorio de que el miedo, la desconfianza y los prejuicios no tienen la última palabra, y que la unidad, la reconciliación y la paz son posibles”.

El periódico vaticano además trae tres destacadas y extensas colaboraciones de reconocidos autores, con sus reflexiones personales sobre el viaje del Santo Padre: en Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Lorena Pacho Pedroche cuenta la visita del Papa a Turquía, del 27 al 30 de noviembre, para celebrar el 1700º aniversario del Concilio de Nicea.

Por su parte, en Unidad, reconciliación y paz para el Líbano, Rocío Lancho García narra los días que León XIV pasó en el Líbano, remarcando que “el mensaje central de la visita fue consolar al pueblo libanés animándolos al diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades”.

“Cada uno puede ser una luz”, el mensaje del Papa León XIV en el segundo domingo de Adviento

Finalmente, en Lo que Nicea nos dejó y León XIV nos heredó, Arturo López recoge las reflexiones del Sumo Pontífice sobre el Concilio: “Nicea nos recuerda que Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Es, por decirlo así, la continuación de la promesa de Dios a los hombres de todos los tiempos: ‘Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos’. El Credo niceno no nos habla, por tanto, de un Dios lejano, inalcanzable, inmóvil, que descansa en sí mismo, sino de un Dios que está cerca de nosotros, que nos acompaña en nuestro camino por las sendas del mundo y en los lugares más oscuros de la tierra”.

Dos trabajos especialmente memorables son los de Silvina Pérez, directora del L'Osservatore en lengua española, quien escribió El rumor del óleo: cuando un rostro abre un mundo, sobre cómo, en “los retratos de Maya Kokocinsky, la pintura recupera su poder meditativo y desafía la velocidad del tiempo digital, revelando la profundidad irreductible del rostro humano”; y Roberto Carlés, exembajador de Argentina en Italia, reflexiona sobre la cumbre del G20 en Johannesburgo en Deuda, esperanza y un mundo fragmentado.

HM/ML