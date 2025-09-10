El Papa León XIV reiteró su llamado a la paz y exigió dignidad para los palestinos y rehenes en Gaza

El periódico del Vaticano L’Osservatore Romano publicó una nueva edición mensual en español, en el que reflexiona sobre la paz y el conflicto en la Franja de Gaza. A lo largo de más de 60 páginas, el Papa León XIV reitera su llamado a la paz y la garantía de la dignidad de los palestinos y rehenes en el territorio palestino.

De las plumas de Andrea Tornielli, director editorial de la Santa Sede y de Andrea Monda, director del L´Osservatore Romano se presentan dos artículos centrales: “Los planes para un <> sin pueblo palestino” y “La otra guerra”, respectivamente. La sección aborda el conflicto entre Israel y Palestina, destacando la creciente polarización y las reacciones desproporcionadas en la región.

En la edición de este mes, se critica la expansión de asentamientos israelíes, las agresiones de colonos y los planes que excluyen al pueblo palestino, como la construcción de ciudades "inteligentes" en Gaza y el desplazamiento forzoso de los palestinos.

La Iglesia, aunque sin armas, aboga por la paz, el respeto a la dignidad humana y la protección de los civiles. Se pide detener la barbarie de la guerra, respetar el derecho humanitario y crear zonas de no combate en Gaza para proteger a los más vulnerables. El Papa León XIV y la Iglesia reiteran su llamado a la paz, pidiendo que se detengan las evacuaciones forzadas y que se garantice la dignidad de los palestinos y los rehenes en Gaza.

Además, se apunta a la instrumentalización de la comunicación, señalando que los influencers han reemplazado a los periodistas en Gaza, lo que ha dado lugar a una propaganda que simplifica y polariza aún más el conflicto.

Carlos Acutis y los jóvenes

Durante el Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV dialogó con jóvenes de todo el mundo, animándolos a aspirar a grandes ideales y a la santidad. En este evento, se canonizó a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, quienes fueron presentados como modelos de fe, caridad y amor a Dios.

Pier Giorgio destacó por su compromiso con los pobres y su participación activa en asociaciones eclesiales, mientras que Carlo, conocido como el "ciberapóstol de la Eucaristía", utilizó la tecnología para evangelizar y promover la adoración eucarística.

El Papa subrayó que la santidad es accesible para todos y exhortó a los jóvenes a no desperdiciar sus vidas, sino a orientarlas hacia lo alto. En su homilía, León XIV destacó que la verdadera felicidad se encuentra en seguir a Cristo y en vivir una vida de amor y servicio. También recordó que la juventud es un tiempo para tomar decisiones importantes y valientes, animando a los jóvenes a no temer al compromiso y a buscar siempre la verdad y el bien.

Las redes sociales: espacio para encuentro y comunión

León XIV dirigió un mensaje especial a influencers y misioneros digitales, instándolos a promover la esperanza cristiana en las redes sociales y a garantizar que la tecnología siga siendo humana. Reflexionó sobre los desafíos de la juventud en la era digital, marcada por el individualismo, la soledad y la desconexión emocional.

El Papa subrayó que las redes sociales deben ser un espacio para el encuentro y la comunión, no para la división y la polarización. Invitó a los jóvenes a ser agentes de comunión, capaces de superar la lógica del individualismo y de construir puentes de esperanza y amistad. También destacó la necesidad de reparar las "redes" rotas, tanto en el ámbito digital como en las relaciones humanas, promoviendo una cultura de diálogo y reconciliación.