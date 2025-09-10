Rol de intendentes, oficialistas fuertes y un octubre complicado

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires ratificaron la centralidad del territorio y de quienes lo conducen. Allí donde hubo intendentes fuertes, con capacidad de movilización y organización, los oficialismos locales hicieron una buena elección. En un distrito que concentra más de un tercio del padrón nacional, los jefes comunales vuelven a mostrarse como actores decisivos: sin ellos, ningún proyecto político puede sostenerse en el tiempo.

La jugada de Kicillof

Uno de los datos salientes de esta elección fue la decisión de Axel Kicillof de desdoblar. Una jugada que requirió valentía política: enfrentarse a Cristina Fernández de Kirchner y avanzar con un camino propio en la provincia no era un paso sencillo. El resultado lo terminó validando, al menos en lo inmediato, y lo posiciona con un liderazgo que ya no puede explicarse únicamente en relación con la figura de CFK.

De acuerdo al último informe de Enter Comunicación, Kicillof fue uno de los dirigentes más mencionados de la jornada, con más de 367 mil menciones en redes. Su imagen digital se fortaleció en la comparación con referentes nacionales del oficialismo.

Terceras fuerzas: una excepción en la Segunda Sección.



La elección reafirmó la debilidad de las terceras fuerzas para instalarse en la provincia. La única excepción fue Hechos, el espacio liderado por Manuel Passaglia en San Nicolás, que en la Segunda Sección Electoral se animó a proponer algo distinto y con resultados a la vista.

La fuerza mostró que, cuando hay gestión concreta y una narrativa coherente, es posible disputar espacio en un escenario dominado por los polos tradicionales.

Este es un punto que también estuvo presente en muchos distritos y discursos del domingo por la noche. Muchos intendentes e incluso gobernadores de otras provincias pusieron en valor la gestión basada en hechos contrastando con las batallas dialécticas que el gobierno nacional se enfrentó en las últimas semanas.

El derrumbe territorial de La Libertad Avanza

El gran derrotado de la elección fue La Libertad Avanza. Su mal desempeño estuvo atravesado por varios factores: los conflictos a la hora de armar las listas, el liderazgo de Karina Milei puesto en duda, la fuerte inestabilidad económica y la dificultad de consolidar estructuras territoriales. Más allá de que Javier Milei aún conserva cierto apoyo a su gestión, la derrota bonaerense expuso con claridad los límites de una marca nueva que, pese a gobernar el país, no cuenta con intendentes ni concejales que traccionen el voto local.

A eso se sumó la debilidad de muchos de sus candidatos, desconocidos para gran parte del electorado. En conversación digital, Milei fue el político más mencionado con más de 881 mil menciones, seguido por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Kariina Milei, con 457 mil.

Tampoco pasó desapercibido el armador territorial Sebastián Pareja, quien como consecuencia de haber sido uno de los artífices de la estrategia de campaña de LLA en la provincia, tuvo una sumatoria considerable de 184 mil menciones.

Asimismo, el hashtag e #YoVotoLLA llegó a 216 mil menciones, una abrumadora diferencia respecto a #YoVotoFuerzaPatria, que acumuló sólo 77 mil menciones. En definitiva, el último informe de Enter Comunicación nos permite afirmar que, si bien La Libertad Avanza tuvo una fuerte presencia en redes, mantuvo una escasa articulación territorial, lo que dejó expuesta su debilidad estructural en el principal distrito del país.

Esto se suma al hecho de que, a diferencia de hace dos años donde los indecisos se volcaron a LLA, en esta oportunidad en muchos distritos los que en las encuestas previas dudaban a quien votar, a último momento se inclinaron por las opciones del PJ.

Participación y bastiones del PJ

La participación electoral mejoró respecto de comicios anteriores en el país, superando el 60% del padrón, aunque todavía lejos de los niveles históricos de Buenos Aires. Dentro de ese marco, el peronismo volvió a mostrar fuerza en sus bastiones del conurbano, en particular en la Primera y Tercera Sección Electoral, donde la movilización de los intendentes sigue siendo un factor diferencial.

El peso de la estructura territorial se impone sobre las narrativas nacionales, consolidando una tendencia que se repite a lo largo del calendario electoral de 2025.

Lo que viene: octubre ya no es lo mismo

De cara a octubre, el escenario aparece más abierto de lo que parecía hace apenas un mes. El gobierno nacional se preparaba para una elección relativamente cómoda, pero la acumulación de errores no forzados empieza a achicar el margen de maniobra. A esto, se suma el hecho no menor de que en las búsquedas de Google: “Qué se vota en octubre 2025” fue una de las frases más buscadas post-elección (+1000%), lo que refleja un electorado activo y con mayor intención de informarse antes de votar.

En definitiva, el 25 de octubre ya no se percibe tan cercano ni tan accesible, y el oficialismo tendrá que recomponer alianzas y ajustar estrategias para no dejar crecer a una oposición que, con sus matices, encontró aire en la elección bonaerense.

*socio director de Enter