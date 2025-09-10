Los responsables de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Las llegadas de los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires al espacio son muy distintas entre sí. El abogado Sebastián Pareja llegó de la mano de Eduardo Menem, ya que su trayectoria política comenzó en 2003 con Carlos Menem, cuando el expresidente buscaba su reelección. Se mantuvo cercano al círculo hasta llegar al Senado, donde luego se incorporó con el macrismo y más tarde trabajó como asesor jurídico del Renaper.

Manteniendo siempre la relación con el Clan Menem, se convirtió en socio político de Martín Menem, quien lo acercó a Karina Milei como una persona de extrema confianza y con profundo conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Desde fines de 2023, es el presidente del partido en la provincia y quien permitió el traspaso de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza y el impulsor de la campaña “Libertad o Kirchnerismo”.

Los principales referentes de la fuerza en redes sociales lo acusan de ser el principal responsable de la derrota por haber evitado la fiscalización durante el día de la elección. Ramón Vera llegó por pedido de su hija, Andrea Vera, quien formaba parte de Jóvenes Republicanos, el ala joven del partido. Desde allí, fue sumando respaldos hasta convertirse en la principal referente del Partido de Moreno y de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense, tejiendo una estrecha relación con Sebastián Pareja, actual ladero de su padre en el armado provincial de La Libertad Avanza (LLA).

Un dato importante sobre su hija Andrea es que recibió denuncias por el ejercicio ilegal de la medicina en distintas campañas barriales del partido oficialista: vacunaba, recetaba y diagnosticaba sin matrícula habilitante. La Universidad Austral, de donde ella afirmaba ser egresada, comunicó que no figuraba como recibida de la institución.

Vera inició su recorrido político como Consejero Escolar de Unidad Ciudadana en 2017, y en 2019 fue precandidato a intendente por el Frente de Todos. En 2023 fue electo diputado provincial por la coalición libertaria. En la interna se lo acusa de ser autoritario al tomar decisiones y de actuar como puntero político en distintos barrios de la Primera Sección Electoral. En 2011, fue denunciado por repartir pollos podridos en las escuelas de Moreno como proveedor del Consejo Escolar; no cuenta con título terciario ni universitario.

Sebastián Pareja y Andrea Vera son candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: el armador va en 5° lugar y la militante de la primera hora de Javier Milei ocupará el 16°.