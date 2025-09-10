“Esta política de Milei defiende al sector financiero, pero en materia productiva genera enormes problemas”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, conversó con Canal E y se refirió a los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses y cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por la falta de políticas concretas para los sectores productivos.

Javier Rodríguez habló sobre la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires: “Los resultados del domingo pasado fueron muy contundentes, así lo señaló el gobernador Axel Kicillof, pidiéndole de hecho al Gobierno Nacional que escuche lo que están señalando las urnas”.

La contundencia del peronismo en PBA

“El triunfo no ha sido un triunfo solo del Gran Buenos Aires, sino un triunfo en toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, si sólo contamos los votos del interior de la provincia de Buenos Aires, también Fuerza Patria fue la lista más votada”, remarcó.

Ante el debate sobre el voto del campo, Rodríguez sostuvo: “El campo y los productores son productores muy diferentes, y hay posiciones muy diferenciadas. En todos los casos había bastantes productores que me decían yo los voto a ustedes”.

La postura del agro sobre la política

Asimismo, explicó que no existe una postura homogénea: “Cuando hablamos del agro, del campo, hay diversidad de productores, diversidad de producciones, y también desde ya diversidad de posiciones. Por supuesto hay diferentes posiciones, no hay ahí una posición unificada en cuanto a qué votar y qué partido votar”.

El entrevistado insistió en que parte del sector productivo rechazó el modelo libertario: “Ven que esta política de Milei es una política que defiende al sector financiero, pero que en materia productiva también genera enormes problemas. El atraso del tipo de cambio, las tasas de interés elevadas, son problemas muy concretos para la producción, y lo rechazan”.

A su vez, lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno: “Vienen destruyendo al sistema científico tecnológico, vienen desfinanciando las universidades, vienen atacando a la salud con el caso del Garrahan y vienen atacando a los discapacitados”.