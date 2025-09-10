Lisandro Catalán, el tucumano que trabajó con Scioli, Macri y Alberto y ahora es ministro del Interior de Milei

El Gobierno de Javier Milei anunció un cambio clave en el gabinete: el tucumano Lisandro Catalán será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos, que hoy ocupa la Jefatura de Gabinete. El movimiento se produce como uno de los coletazos de la derrota electoral en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza cayó por más de 13 puntos.

Abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y magíster en Gestión Pública por la Universidad Austral, Catalán tiene una trayectoria que combina la gestión pública y la construcción política.

Forjó su vínculo con Francos en el Banco Provincia, durante la gobernación de Daniel Scioli. Luego pasó al Registro Nacional de Reincidencia en tiempos de Mauricio Macri, cargo que mantuvo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Relación con gobernadores

Su rol más visible llegó con Milei en el poder: desde la Secretaría del Interior tejió relaciones con gobernadores y legisladores para impulsar la Ley de Bases y fue clave en la expansión de La Libertad Avanza en las 24 provincias, de la mano de Karina Milei. Por su oficina desfilan referentes como Eduardo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo y la propia secretaria general de la Presidencia.

En la Casa Rosada remarcan que la rejerarquización del Ministerio del Interior busca enviar una señal de diálogo después de la derrota bonaerense. “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar reformas estructurales, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, anunció Guillermo Francos, confirmando la designación de su ahijado político.

Catalán, además, tiene protagonismo en su provincia natal. En Tucumán, viene enfrentando al gobernador peronista Osvaldo Jaldo y preparaba junto a Karina Milei y Martín Menem el lanzamiento de la campaña libertaria en la provincia.

La creación de una Mesa Federal, que integrarán Milei, Francos, Luis Caputo y Catalán, apunta a recomponer los lazos con gobernadores aliados y avanzar en las reformas pendientes. En la práctica, significa que el tucumano pasa a ser uno de los funcionarios con mayor peso en la arquitectura política del oficialismo.