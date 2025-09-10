Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes para presentar el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes en Cadena Nacional para realizar la presentación del Presupuesto 2026, según informó el vocero, Manuel Adorni.

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, señaló Manuel Adorni a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

Esta nueva presentación se da en un contexto político desafiante, marcado por tensiones con la oposición y en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

Objetivos del presupuesto anterior

En septiembre del 2024 el Gobierno anunció el presupuesto para el 2025. De lo anunciado en ese momento, logró mantener un equilibrio fiscal en la primera mitad del año, donde se registro superávit financiero y el resultado positivo alcanzó el 0,4% del PBI. Sin embargo, en julio la situación cambió y las cuentas públicas mostraron un déficit, recordando que los equilibrios alcanzados siguen siendo frágiles y que mantener el superávit de forma constante no está garantizado.

Para cumplir con la regla fiscal del presupuesto, el Ejecutivo aplicó fuertes recortes en el gasto, especialmente en transferencias y programas sociales. Esta disciplina ayudó a compensar la caída de ingresos, pero generó tensiones en áreas sensibles como educación, asistencia social y programas de empleo.

Mientras empresas públicas reportaron superávits históricos, sectores sociales sufrieron limitaciones, como la suspensión de aumentos de pensiones y beneficios por discapacidad, que generaron críticas de opositores y organismos de derechos.

En paralelo, algunas partidas, como la asignación a universidades o al Fondo de Bosques Nativos, aún no tienen información completa, y la deuda pública continúa dependiendo en buena medida del acuerdo con el FMI, que aportó 2.000 millones de dólares tras la primera revisión del programa, aunque el nivel de endeudamiento interno sigue sin ofrecer total claridad.

En la presentación del presupuesto 2025, el Ejecutivo estimó una inflación interanual del 18,3% para diciembre y el dólar oficial cerraría en $1.207 a fines de este año.