El Gobierno mantuvo el superávit primario en julio, pero registró déficit financiero por segundo mes consecutivo

El gobierno de Javier Milei mantuvo el superávit fiscal primario en julio pero, en simultáneo, registró déficit financiero por el pago de deuda externa y aguinaldos de empleados estatales y jubilados y pensionados. Se trata del segundo rojo consecutivo en el resultado final de las cuentas públicas.

Según cálculos del Ministerio de Economía, en el acumulado de los primeros siete meses de 2025, alcanzaron un superávit primario de aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero de 0,3% de todo lo que produjo la Argentina en el mismo período.

"Durante julio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero de -$168.515 millones, producto de un resultado primario de $1.749.386 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.917.901 millones", informaron desde el Palacio de Hacienda.

El dato implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones contra igual mes de 2024, producto del incremento de 41% en términos reales en el superávit primario, que surge de la diferencia entre el gasto y los ingresos de la administración central.

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que la consolidación del equilibrio fiscal permitió "la implementación de distintas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario", entre las que mencionó el fin del impuesto PAIS en diciembre de 2024; la eliminación de retenciones para economías regionales y la baja transitoria para exportadores; la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión; y la reducción de aranceles de importación e impuestos internos para distintos productos tecnológicos y electrónicos.

A propósito de la dinámica fiscal del séptimo mes del año, Caputo evaluó que influyeron de forma significativa los vencimientos de deuda externa producto de los cupones semestrales de intereses de los títulos de Bonares y Globales por US$ 4.200 millones.

"De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en el mes de julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional", se justificó el mandamás de Economía.

Superávit primario: dónde se produjo el mayor recorte

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.) en julio. En lo que respecta a los recursos tributarios, crecieron 39,8% en términos interanuales, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

En cuanto a los gastos primarios, treparon a $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), por debajo de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) producto de los ajustes salariales.

A la vez, las transferencias corrientes sumaron $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). En tanto, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio treparon a $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos evidenciaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).

