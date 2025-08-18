El Gobierno oficializó la reorganización del Ministerio de Economía

Desde el Ejecutivo Nacional anunciaron los distintos cambios en el Ministerio a cargo de Luis Caputo. Entre estas modificaciones se incluyen cambios de objetivos y funciones de algunas áreas, la confirmación de disoluciones y además marca una nueva distribución de tareas en el Boletín Oficial de este lunes 18 de agosto.

Estas novedades y nuevas normativas fueron comunicadas por medio del Decreto 585/2025.

Entre las principales reformas se encuentra la modificación en los objetivos de la Secretaría de Industria, sumando a sus tareas la participación “en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en las temáticas de su competencia” y la asistencia “en lo relativo a las cuestiones remanentes o pendientes de conclusión del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales”.

La Subsecretaría de Gestión Productiva se encargará también de “asistir a la Secretaría en la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial y de la biomasa de cáñamo industrial, excluyendo expresamente a la flor”.

Funciones eliminadas

La Secretaría de Hacienda ya no contará con el objetivo 16, que corresponde a la participación en la definición de los lineamientos y contenidos estratégicos relativos a la formación de expertos en los niveles gerenciales que conforman la Administración Pública Nacional.

Tras una renovación de deuda con gusto a poco, el mercado pondrá a prueba al dólar

En la Secretaría de Agricultura, a partir de la disolución de algunas de las dependencias que la integran, se suprimió el objetivo de la Subsecretaría de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de “entender en la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores”.

En la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal se quitó el objetivo 10, por el cual la dependencia debía “asistir a la Secretaría de Agricultura en la aplicación de la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina N° 26.141 y de la Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina N° 25.422”.

Cambios en las responsabilidades

Se decidió que la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional es sustituido pese a “Coordinar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA)”.

Luis Caputo anunció la aprobación del séptimo proyecto del RIGI

El decreto también cambió los objetivos de la Secretaría de Transporte y de su Subsecretaría de Transporte Automotor. Aprobando las estructuras organizativas de primer nivel operativo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

El documento también aclara que no se toman medidas respecto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a raíz de una medida cautelar.

La Secretaría de Transporte tendrá bajo su mando a la Dirección de Estadística Vial, mientras que la Subsecretaría de Transporte absorberá la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa, y también la Dirección Nacional de Licencias de Conducir Y Antecedentes de Tránsito.

La recaudación tributaria aumentó 4,8% real según Luis Caputo

Se transfirieron las funciones de los disueltos Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) e Instituto Nacional de Semillas (INASE) a la Secretaría de Agricultura. También se transfiere del ex-Instituto Nacional de Semillas a la Secretaría de Agricultura, la Dirección de Registro de Variedades y la Dirección de Fiscalización.

A su vez, se incorporan el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades organizativas de primer nivel operativo dependientes de la Secretaría de Agricultura.

El presidente Milei, Lemoine y Petri almorzaron con los Granaderos de guardia en Casa Rosada

También se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ahora organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

Por último, se estableció que Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal es ahora una Empresa y Ente del Sector Público Nacional en el ámbito del Ministerio de Economía.

GZ/ff