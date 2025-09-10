El presidente Javier Milei designó este miércoles 10 de septiembre a Lisandro Catalán como flamante ministro del Interior, en una apuesta a revivir el diálogo con los gobernadores ante la crisis política y económica que recrudeció tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el domingo pasado.

Catalán se desempeñaba hasta ahora como vicejefe de Gabinete de Interior y era la mano derecha de Guillerrmo Francos, quien informó de un forma algo atípica una decisión que implica reflotar un ministerio que había sido suprimido en 2024. Lo hizo arrobando al funcionario en un mensaje en su cuenta de X, que tiene como foco principal presentar una nueva Mesa Federal.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economia @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro", posteó Francos.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio, marcó Francos.

La designación se da en el marco de la creación de las mesas políticas que formó esta semana el Gobierno, muy golpeado por la derrota del domingo ante el peronismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Más allá del nombre del ocupante, la decisión implica reflotar un ministerio que había sido eliminado en junio de 2024, cuando el propio Francos, quien ocupaba el cargo, asumió como jefe de Gabinete en reemplazo del saliente Nicolás Posse.

En ese momento el cargo de degradó a una vicejefatura de Gabinete, que asumió el propio Catalán. Pero ahora el panorama cambió y el Gobierno piensa que la cartera política es un instrumento primordial para reconstituir el vínculo con los gobernadores, bastante dañado incluso con quienes a través de sus legisladores acompañaron gran parte de las leyes propuestas por el Gobierno.