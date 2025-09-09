El ejército israelí reconoció que atacó a dirigentes de alto rango de Hamas, después de que periodistas de la AFP en Doha informaran sobre explosiones y humo que se elevaba sobre la capital catarí, donde tiene sede el buró político del grupo palestino.

"El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.

Gaza: periodista en la mira

Un dirigente de Hamás en Gaza dijo, bajo condición de anonimato, que Israel atacó a delegación negociadora del movimiento islamista "mientras debatía la propuesta del presidente [estadounidense] Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza".

Al justificar el ataque, el ejército israelí sostuvo que "desde hace años, estos miembros de la dirección de Hamás dirigen las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel".

La semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos).

Según fuentes palestinas, la propuesta prevé la liberación escalonada de rehenes durante una tregua inicial de 60 días, a cambio de prisioneros palestinos detenidos por Israel.

Al mismo tiempo, Netanyahu dio luz verde a una nueva ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.

