Israel ordenó una evacuación completa de la ciudad de Gaza de forma urgente

Este martes, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ordenó evacuar la ciudad de Gaza por completo por cuestiones de seguridad. El mensaje fue dirigido a los residentes de la zona en el marco de la ofensiva militar de Israel para tomar control del territorio.

"Mensaje urgente a los residentes de la ciudad de Gaza, desde la Ciudad Vieja y Tuffah al este hasta el mar al oeste. Por su seguridad, diríjanse inmediatamente a Al-Mawasi por la calle Rashid. Permanecer en la ciudad se considera extremadamente peligroso. Las FDI operarán con gran fuerza en la zona", advirtió a través de su cuenta de X.

Israel destruyó edificios en Gaza que había intimado a "desalojar en forma urgente"

El vocero de las fuerzas armadas israelíes acompañó su mensaje con una infografía en la que se remarca que la orden va dirigida a toda la ciudad y se les recomendaba ir a un área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, la cual se encuentra repleta de desplazados.

En su advertencia, Adraee remarcó que Israel "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave", dado que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamas". Esta es la primera vez en la que se solicita una evacuación completa de la ciudad en el marco del conflicto armado.

Israel dijo que ya derribó 30 edificios de gran altura en Gaza

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Israel ya demolió 30 edificios de gran altura en Gaza, acusando a Hamas de utilizarlos como infraestructura militar. El funcionario también advirtió que si el grupo terrorista no depone las armas y libera a los últimos rehenes, "serán destruidos y Gaza quedará en ruinas".

Según indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Gaza viven y se refugian alrededor de un millón de personas. Sin embargo, solo una pequeña porción de los palestinos ha decidido evacuar la zona tras la advertencia israelí sobre los futuros ataques.

Israel llamó a los palestinos a desplazarse hacia una zona humanitaria al sur del territorio. Hasta el momento, desde que inició el conflicto, el Ministerio de Sanidad de Gaza indicó que, al menos, 64.522 gazatíes murieron como consecuencia de los bombardeos israelíes.

El ejército israelí afirma controlar el 75% de la Franja y el 40% de Ciudad de Gaza, con el objetivo de eliminar a Hamás y liberar a los rehenes. De los 251 secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, asegura que 25 de los 47 que siguen en cautiverio están muertos.

