Israel destruyó edificios en Gaza que había intimado a "desalojar en forma urgente"

El ejército israelí bombardeó este sábado el edificio Al Ruya, que albergaba viviendas en Gaza, en el marco de una ofensiva terrestre sobre Hamás en el enclave palestino. La población había sido intimada por la mañana a "escapar con urgencia" de la zona y las sugerencias indicaban desplazarse a la "zona humanitaria” en Al Mawasi, donde se concentra cerca de un millón de personas en una escena de hambre y carencias casi apocalíptica.

Aviones israelíes lanzaron miles en los barrios del oeste de la ciudad para advertir a los habitantes que evacúen. Poco después, las fuerzas armadas confirmaron la destrucción de la torre Susi, un edificio de gran altura en el suroeste de Gaza. El ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la operación en redes sociales con un video de los edificios en ruinas.

Israel sostiene que los edificios bombardeados albergaban o habían servido en algún momento como bases de Hamás, acusación que la organización palestina rechaza como “mentiras descaradas”. El movimiento islamista denunció que la ofensiva constituye “un crimen de desplazamiento forzado contra el pueblo palestino”.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, lanzó un llamamiento a evacuar a través de las redes sociales. Asimismo, aviones israelíes lanzaron miles de panfletos sobre los barrios del oeste de Ciudad de Gaza, pidiendo a los habitantes de varias zonas que evacuaran por los inminentes bombardeos.

El ejército anunció además haber destruido un edificio de gran altura, identificado por testigos consultados por AFP como la torre Susi, situada en el suroeste de la ciudad. "Leí los panfletos (...), pero la pregunta es: ¿adónde podemos ir?", indicó Nafiz, de 44 años, quien vive con su familia en una carpa en el barrio de Rimal. "Vamos a esperar y cuando veamos acercarse los tanques israelíes, nos iremos".

El conflicto escala día a día

Mientras tanto, la Defensa Civil de Gaza reportó que 56 personas murieron el sábado por ataques israelíes, 19 de ellas cerca de un centro de distribución de ayuda en el norte. AFP advirtió que no puede verificar de forma independiente las cifras debido a las restricciones de acceso a la zona.

Israel afirma controlar el 40% de la ciudad de Gaza tras sus últimas operaciones militares en la zona

El ejército israelí afirma controlar el 75% de la Franja y el 40% de Ciudad de Gaza, con el objetivo de eliminar a Hamás y liberar a los rehenes. De los 251 secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, asegura que 25 de los 47 que siguen en cautiverio están muertos.

La comunidad internacional

En paralelo, crece la presión internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su gobierno mantiene “conversaciones muy profundas” con Hamás, mientras que el nuevo jefe del Comando Central, Brad Cooper, realizó su primera visita a Israel.

Desde el inicio de la guerra, las represalias israelíes han dejado más de 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del enclave, datos que la ONU considera fiables.

DCQ/HB