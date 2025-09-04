Israel afirma controlar el 40% de la ciudad de Gaza tras sus últimas operaciones militares en la zona

El Ejército israelí aseguró que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza mientras incrementa el número de sus acciones militares para ocupar completamente esta zona, señalada por Israel como la base militar y política del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamás se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta derrotarlo”, adelantó este jueves 4 de septiembre Effie Defrin, portavoz del Ejército israelí, en la declaración que hizo a la prensa.

Además, el vocero confirmó que los reservistas han comenzado a unirse a las maniobras en el enclave luego que las autoridades israelíes convocaran a 60.000 personas que todavía no habían sido llamadas a prestar servicio militar, como eje central de su estrategia para controlar totalmente la ciudad de Gaza.

Por otra parte, el Ejército israelí publicó este jueves 4 de septiembre una nueva fotografía donde se ve un grupo integrado por Mohamed Odé, jefe de Inteligencia; Abú Obeida, portavoz del ala militar de Hamás; Mohamed Deif, jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam; y Rafa Salamé, comandante de la Brigada Jan Yunis; remarcando que, de todos los presentes en la imagen, Odé es “el único que sigue con vida”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también difundieron nuevas fotos sobre el ataque aéreo donde falleció Abú Obeida, y Defrín advirtió: “Perseguiremos a todos los miembros de Hamás, dondequiera que estén”.

Esto ocurre días después de que Avichai Adraee, portavoz en árabe del Ejército israelí, les pidiera a todos los residentes de Gaza que se muevan hacia el sur de la Franja, para no ser víctimas de la intensificación de la ofensiva militar en la zona.

Hambruna en Gaza

“Solo 44 de los 92 centros ambulatorios de nutrición apoyados por UNICEF en la ciudad de Gaza siguen funcionando, privando a miles de niños desnutridos de más de la mitad de los recursos vitales de los que dependen para combatir la hambruna”, reveló Tess Ingram, directora de comunicaciones de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África.

Y agregó que “la desnutrición y la hambruna están debilitado el cuerpo de los niños, ya que el desplazamiento les priva de refugio y cuidados, y los bombardeos amenazan cada uno de sus movimientos”.

La funcionaria advirtió: “La ciudad de Gaza, el último refugio para las familias en el norte de la Franja de Gaza, se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde la infancia no puede sobrevivir. Una hora en una clínica de nutrición es suficiente para borrar cualquier duda sobre si hay hambruna”.

La directiva de UNICEF reveló que las salas de espera están llenas, con padres llorando y niños “luchando contra el doble golpe de la enfermedad y la desnutrición, madres que no pueden amamantar, bebés que pierden la visión, el pelo y la fuerza para caminar”.

HM/DCQ