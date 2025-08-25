La ONU declara la hambruna en la Franja de Gaza.

La ONU declaró oficialmente la hambruna en el norte y centro de Gaza al cumplirse tres criterios: el 20% de los hogares sin acceso a alimentos, el 30% de los niños con desnutrición aguda y una tasa de mortalidad de dos personas por cada 10.000 al día. Naciones Unidas responsabilizó directamente a Israel por bloquear sistemáticamente la entrada de ayuda humanitaria, calificando el uso del hambre como "arma de guerra".

Medio millón de personas ya están afectadas, y la cifra podría aumentar a dos tercios de la población gazatí antes de septiembre.

"Los resultados del análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) que indican que en la Franja de Gaza, hay hambruna no son ningún misterio, dijo el secretario general de la ONU.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad”, declaró António Guterres.

La hambruna, continuó, “no tiene que ver con la comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”.

Según el IPC, en las próximas semanas la hambruna se extenderá desde la gobernación de Gaza hasta las gobernaciones de Deir Al Balah y Khan Younis.

Las agencias de la ONU han destacado colectiva y consistentemente la urgencia extrema de brindar ayuda humanitaria inmediata y a gran escala, dado el aumento de muertes por hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picado del consumo de alimentos en Gaza, donde cientos de miles de personas pasan días sin comer.