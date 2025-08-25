Israel atacó este lunes 25 de agosto el hospital Nasser, ubicado al sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, y dejó un total de al menos 15 muertos, 4 de ellos periodistas y un rescatista. Las fuerzas israelíes, según trascendió, habrían cometido dos ataques con drones contra el centro médico.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", señaló el Ministerio de Salud de la región en diálogo con la prensa.

Según el portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, Mahmud Basal, se registró un "balance (...) de 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas y un miembro de la Defensa Civil", uno de los comunicadores fallecidos en el ataque trabajaba para la reconocida cadena de televisión catarí Al Jazeera.

Al Jazeera, por su parte, confirmó este lunes a través de X que uno de sus periodistas murió en Gaza durante el ataque israelí contra el hospital Naser de Jan Yunis. El episodio tuvo lugar dos semanas después de que cuatro reporteros y dos colaboradores de la cadena murieran en otro ataque.

Entre las víctimas, además del camarógrafo de Al Jazeera Mohamed Salama, también se registró a Hossam Al Masri, Mariam Abu Daqqa, periodista independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales, y el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer. camarógrafo independiente para la agencia de noticias Reuters,

El Ejército de Israel, por su parte, indicó que se encontraba "verificando" el incidente, el cual ocurrió luego de que durante un bombardeo israelí, ocurrido del 10 al 11 de agosto, fue atacada una tienda de campaña utilizada por un equipo de periodistas en Ciudad de Gaza, provocando la muerte de cuatro trabajadores de Al Jazeera y dos colaboradores.

Zaher al Waheidi, director de la Unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos por el ataque, indicó a la prensa que los bombardeos israelíes, se produjeron en medio de una "reunión de Zoom con el director del hospital Nasser".

El centro médico que fue atacado se trata de el hospital más grande del sur de Gaza, el cual ha sufrido ataques y bombardeos durante 22 meses de la guerra en Medio Oriente, junto a la escasez crítica de suministros y personal reportada por los funcionarios.

