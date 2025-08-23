La ONU declara la “hambruna” en Gaza: Israel replica que “es mentira”

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el viernes un estado de “hambruna” en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encuentran en una situación “catastrófica”. Lo hace cuando las tropas israelíes se preparan para tomar la Ciudad de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el anuncio de “mentira descarada”. “Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna”, aseguró el mandatario.

Tras meses de alertas sobre una enorme carencia de alimentos en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la gobernación de Gaza atraviesa actualmente lo que se puede denominar como “hambruna”.

El organismo aseguró que se espera que esta situación de crisis humanitaria se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales del mes de septiembre.

La gobernación de Gaza representa aproximadamente el 20% del territorio palestino. Si se le suma Jan Yunis (29,5%) y Deir al Balah (16%), se llega al 65,5%, lo que equivale a dos tercios de la Franja de Gaza, con 365 km2, donde viven más de dos millones de palestinos.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta crisis “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”, acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Hamas, la agrupación terrorista que gobierna la región desde 2007, aprovechó la declaración para exigir “una acción inmediata de la ONU” con el fin de detener la guerra.

La agrupación islamista también reclamó “la apertura sin restricciones de los pasos fronterizos” con vistas a “la entrada urgente y continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible”.

“Crimen de guerra”. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.

“No podemos permitir que esta situación continúe con total impunidad”, lanzó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Por su parte, la Cruz Roja instó a Israel, en su calidad de potencia ocupante, a “satisfacer las necesidades básicas” de los habitantes de Gaza, mientras que Reino Unido tildó la situación de “escándalo moral”.

Réplica israelí. Además del premier Netanyahu, otros organismos del Estado hebreo salieron a refutar la afirmación de la ONU.

“El IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamas”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

La cartera acusó a la dependencia de la ONU de haberse “desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios”. El texto agrega que “todo el informe se basa en las mentiras de Hamas blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

En un tono más duro, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió destruir la Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio, si Hamas no se desarma, libera a todos los rehenes que quedan en el enclave y pone fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

“Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamas, se convertirá en Rafah y Beit Hanun”, escribió en X, en referencia a las dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas desde el inicio de la guerra.

“Escándalo moral”

El gobierno de Reino Unido respaldó el informe de la ONU y afirmó que la hambruna en Gaza “es un escándalo moral”.

A través de un comunicado, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, afirmó que “la confirmación de la hambruna en la ciudad de Gaza y los barrios circundantes es absolutamente horrenda y totalmente evitable”. El jefe de la diplomacia británica agregó que “la negativa del gobierno israelí a permitir la entrada de ayuda suficiente ha provocado esta catástrofe”.

En el texto, Lammy insta al gobierno de Israel a “actuar de inmediato para evitar que la situación siga deteriorándose”. “Debe permitir de forma inmediata y sostenida el acceso sin obstáculos de alimentos, suministros médicos, combustible y todo tipo de ayuda a quienes la necesitan con desesperación”.

Lammy también insistió en la necesidad de “un alto el fuego inmediato” para que los palestinos reciban ayuda.