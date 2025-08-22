Antes de Gaza, estas fueron las hambrunas más mortíferas de la historia

En un desarrollo alarmante que resalta la vulnerabilidad persistente de las poblaciones en zonas de conflicto, un grupo respaldado por las Naciones Unidas confirmó la existencia de hambruna en el norte de Gaza, marcando la primera declaración de este tipo en Oriente Medio.

Según informes, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza enfrentan condiciones catastróficas caracterizadas por inanición, destrucción y muertes evitables, exacerbadas por 22 meses de guerra que han restringido severamente el acceso a alimentos y ayuda humanitaria.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones "catastróficas", el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta situación, descrita como "enteramente provocada por el hombre", se atribuye directamente a acciones como el bloqueo de rutas de ayuda y el uso de la inanición como arma de guerra por parte de las fuerzas involucradas.

La declaración de hambruna en Gaza, emitida por la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), subraya que el hambre se ha extendido a la ciudad de Gaza y se espera que se propague a áreas como Deir Al-Balah y Khan Younis, con potenciales incrementos en las muertes si no se interviene de inmediato.

Este evento no solo representa una crisis humanitaria inmediata, sino que también evoca paralelismos con las hambrunas más letales de la historia reciente, muchas de las cuales han sido impulsadas por factores políticos y conflictos armados en lugar de meras catástrofes naturales.

La historia del siglo XX y principios del XXI está marcada por hambrunas devastadoras que han cobrado decenas de millones de vidas, a menudo como resultado de políticas gubernamentales fallidas, guerras y negligencias sistemáticas.

A continuación, las más mortíferas de la historia reciente:

La Gran Hambruna China, la más letal de la historia moderna

La hambruna provocada por el “Gran Salto Adelante” de Mao Zedong en China entre 1958 y 1961 representa el episodio de inanición más destructivo del siglo XX, con un estimado de 45 millones de muertes.

Esta crisis surgió de políticas radicales de colectivización agrícola e industrialización forzada, que incluyeron la reasignación masiva de campesinos a la producción de acero en detrimento de la agricultura, lo que resultó en cosechas fallidas y expropiaciones excesivas de granos por parte del estado.

En una sola comuna, más de 12.000 personas —un tercio de la población— perecieron en apenas nueve meses debido a la inanición y enfermedades asociadas, mientras que un décimo de los hogares fueron completamente eliminados.

Las causas principales fueron errores sistémicos en la planificación económica, exacerbados por desastres naturales como sequías, pero fundamentalmente impulsados por decisiones políticas que ignoraron reportes de hambruna para mantener exportaciones de granos. Esta hambruna ilustra cómo regímenes autoritarios pueden amplificar crisis alimentarias, un eco en la actual obstrucción de ayuda en Gaza.

La Hambruna Soviética

La hambruna en la Rusia soviética de 1921-1922 causó aproximadamente 5 millones de muertes, aunque estimaciones iniciales advertían de hasta 20 millones en riesgo inminente. Esta catástrofe fue provocada por una combinación de sequía severa, la devastación de la Guerra Civil Rusa y las políticas bolcheviques de requisición de granos, que dejaron a las regiones agrícolas sin reservas.

Áreas ricas en granos, como el Volga, sufrieron las peores condiciones, con reportes de canibalismo y migraciones masivas en busca de alimento. El gobierno soviético tardó en reconocer la magnitud, y solo la intervención internacional, como la ayuda estadounidense, mitigó parcialmente el desastre.

El Holodomor en Ucrania: un genocidio por inanición

Reconocida por varios gobiernos como genocidio, la hambruna ucraniana conocida como Holodomor (1932-1933) resultó en más de 3 millones de muertes, con estimaciones que alcanzan los siete millones.

Bajo el régimen de Stalin, políticas de colectivización forzada y expropiación de granos llevaron a la inanición deliberada de campesinos opositores, agravada por la exportación de alimentos a pesar de la crisis interna.

La hambruna fue utilizada como herramienta para suprimir el nacionalismo ucraniano, con bloqueos que impedían la movilidad de la población afectada. Este evento subraya el uso intencional del hambre como arma política, un paralelo directo con las acusaciones en Gaza de que la inanición se emplea como táctica de guerra.

La hambruna de Bengala

En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la hambruna en Bengala, India, cobró al menos 3 millones de vidas.

Un ciclón e inundaciones iniciales dañaron cosechas, pero la crisis se intensificó por políticas británicas bajo Winston Churchill, que priorizaron suministros para tropas aliadas y cesaron importaciones de arroz desde Birmania ocupada por Japón, sin implementar controles de precios adecuados.

La especulación y el acaparamiento agravaron la escasez, llevando a tasas de mortalidad que se duplicaron en Calcuta. Esta hambruna ejemplifica cómo conflictos globales pueden desatar crisis locales mediante negligencia administrativa.

La hambruna norcoreana de los años 1990

Conocida como la "Marcha Ardua", esta hambruna causó entre 2 y 3 millones de muertes. El colapso de la Unión Soviética cortó subsidios esenciales, mientras que inundaciones y sequías destruyeron cosechas, y el gobierno mantuvo un aislamiento que rechazó ayuda inicial. Políticas de autosuficiencia fallidas exacerbaron la crisis, con reportes de inanición masiva hasta finales de la década.

Otras hambrunas recientes

La Hambruna Etíope resultó en alrededor de un millón de muertes de 1983 a 1985, combinando sequía prolongada con guerra civil y políticas gubernamentales que ignoraron advertencias iniciales. Seis millones estuvieron en riesgo, con enfermedades como cólera amplificando la mortalidad.

La hambruna en Somalia de 2011 causó 250.000 muertes, impulsada por sequía y guerra civil que bloquearon ayuda.

En Sudán, la crisis actual podría superar los 2,5 millones de muertes para septiembre de 2025, comparada con Etiopía por su escala, causada por obstrucción de ayuda en medio de la guerra civil.

