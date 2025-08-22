Netanyahu ordenó negociar una tregua tras aprobar la toma de la Ciudad de Gaza y exigir la liberación de los rehenes israelíes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó empezar las “negociaciones de inmediato” para liberar a los rehenes en Gaza y ponerle fin a la guerra.

“Vine a aprobar los planes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Al mismo tiempo, he ordenado comenzar las negociaciones de inmediato para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra, en términos aceptables para Israel. Estas dos cosas, derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”, dijo Netanyahu este jueves 21 de agosto, durante la visita que realizó a una base militar ubicada cerca del enclave palestino.

El Gobierno de Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar el control absoluto de Gaza en la guerra

El primer ministro no aclaró cuándo o dónde se harán estas negociaciones. Por su parte, el sitio de noticias israelí Ynet citó a un importante funcionario diciendo que, por ahora, no se espera que ninguna delegación viaje a El Cairo o Doha.

El anuncio de Netanyahu ocurre luego que el ejército israelí movilizó a 60.000 reservistas y adelantó que 20.000 más serán llamados durante los próximos días.

Benjamin Netanyahu

Las negociaciones entre Israel y Hamas

Al comienzo de esta semana, Hamas aceptó una propuesta presentada por los mediadores de Egipto y Qatar para implementar una tregua temporal y liberar los rehenes que todavía mantiene cautivos. Prácticamente al mismo tiempo, Netanyahu dijo que Israel aceptaría poner fin a su ofensiva militar sólo si se cumplen 5 condiciones específicas:

Desarme de Hamas.



Liberación de los rehenes israelíes.



Desmilitarización de Gaza.



Control de la seguridad del enclave a cargo Israel.



Nombramiento de un órgano no israelí para dirigir la vida cotidiana en el sitio, órgano que no puede ser Hamas ni la Autoridad Palestina.



El número de muertos por los ataques y tiroteos israelíes, desde el 7 de octubre de 2023, es 62.192, mientras que los heridos son 157.114.

