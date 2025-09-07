Trump lanzó un ultimátum final a Hamás para la liberación de los rehenes israelíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” al movimiento islámico palestino Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes de Israel todavía en Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Según informó el sitio Axios, el enviado especial a Medio Oriente desde la Casa Blanca, Steve Witkoff, comunicó la semana pasada la propuesta al grupo armado para un acuerdo total sobre los rehenes y un cese al fuego con Israel.

No es la primera vez que el mandatario alerta a Hamás: a principios de marzo, hizo una advertencia similar después de reunirse en Washington con ocho rehenes liberados. Aquella ocasión, exigió que liberen a todos los prisioneros restantes y que entreguen los cuerpos de los muertos, de lo contrario, amenazó, “se acabó para ustedes”.

Por su parte, Hamás se mostró dispuesto a reanudar las negociaciones luego de recibir la nueva propuesta de Trump. "Recibimos, a través de mediadores, unas ideas de la parte de los estadounidenses para lograr un cese el fuego (...) y el Hamás afirma estar dispuesto a participar inmediatamente en la mesa de negociaciones", indicó el movimiento islamista palestino en un comunicado.

El grupo islámico asegura estar disponible para "discutir la liberación de todos los prisioneros a cambio de una declaración clara del fin de la guerra, una retirada completa de la Franja de Gaza y la formación de un comité de palestinos independientes para gestionar la Franja de Gaza, que comenzaría sus funciones de inmediato".

Desde Israel, el Foro de Familias de Rehenes publicó mediante un comunicado: "La garantía personal del presidente de Estados Unidos es un paso histórico sin precedentes. Un acuerdo de este tipo fomentaría un arreglo regional más amplio, aseguraría la liberación de todos los rehenes, permitiría a los soldados y reservistas regresar a sus hogares".

En paralelo, esta tarde el ejército israelí afirmó que ejecutó un bombardeo sobre otro edificio residencial en Gaza, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que sus tropas estaban aumentando su ofensiva contra el territorio de la ciudad palestina.

"Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

