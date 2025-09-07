Soledad Quereilhac criticó con dureza a Javier Milei: “Axel tiene una esposa de verdad y mascotas vivas”

En el marco de la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires, Soledad Quereilhac sorprendió con un mensaje contundente dirigido a Javier Milei. La esposa del gobernador utilizó sus redes sociales para asegurar que el presidente “odia” a Axel Kicillof porque “es todo lo que él quiere ser y no puede”.

En su publicación, Quereilhac enumeró lo que considera las diferencias que generan resentimiento en Milei, mencionando que su esposo es un académico de trayectoria, tiene una esposa de verdad, mascotas vivas y existentes, hijos y personas que lo respetan y valoran. La referencia a las “mascotas vivas y existentes” fue interpretada como una alusión indirecta a los perros clonados de Milei, un tema que ha generado polémica en campañas anteriores.

El mensaje de Quereilhac se viralizó rápidamente y generó un intenso debate en redes sociales, sumando tensión a un domingo electoral ya cargado. Usuarios discutieron tanto sobre la crítica personal hacia el Presidente como sobre la intervención directa de la esposa del gobernador en el marco de la campaña provincial.

Según fuentes cercanas al peronismo, la publicación buscaba responder a críticas previas recibidas durante el cierre de la campaña, mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria aguardaban los primeros resultados oficiales, previstos para las 21:00.

Resultados provisionales y reacciones tras las elecciones

Las elecciones bonaerenses de 2025 cerraron con una participación que superó las expectativas y los registros de comicios anteriores. Los primeros resultados provisorios mostraron que Fuerza Patria lidera con 46,93% de los votos (3.264.993), mientras que La Libertad Avanza alcanza 33,85% (2.355.286), con una diferencia de alrededor de 14 puntos.

El peronismo celebró la victoria, destacando el respaldo ciudadano y la importancia de los resultados como un mensaje al Gobierno Nacional. Dirigentes como Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini subrayaron que la ciudadanía premió la gestión y la tranquilidad frente a la confrontación política. Por su parte, Javier Milei enfrentó una derrota parcial, perdiendo secciones clave como la primera, tercera y octava.

Otros dirigentes, como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, interpretaron los resultados como un llamado a que el Gobierno Nacional deje la confrontación y se enfoque en la gestión, resaltando la necesidad de hechos concretos y soluciones frente a los desafíos sociales y económicos del país.

