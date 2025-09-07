Con mayor participación a la esperada, cerraron las elecciones legislativos en la Provincia de Buenos Aires y los principales dirigentes de Fuerza Patria comenzaron a llegar al búnker ubicado en la ciudad de La Plata. El gobernador Axel Kicillof y los candidatos esperarán los resultados en el lugar, donde comienza a expresarse un clima de "optimismo".

Los integrantes del espacio comenzaron a llegar al Hotel Grand Brizo de la capital bonaerense, y desde el entorno del mandatario bonaerense aseguraron que "se gane o se pierda", hablará en el cierre de la jornada. Aunque el diputado nacional Máximo Kirchner no estará presente en esa sede, se confirmó la presencia de dirigentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, candidatos en la Tercera sección.

Antes de las 18 horas, a pocos minutos del cierre de la votación, los organizadores del búnker comenzaron a montar un escenario en la parte delantera, desde donde se espera que hable Kicillof y los candidatos de los comicios a senadores y diputados provinciales.

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró el gobernador bonaerense en el Teatro Metro durante una conferencia de prensa que se organizó minutos después de que emitiera su voto. De esta manera, su figura comezó como oposición al presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de dos años.

Carlos Bianco informó que "no hubo contratiempos" en los comicios

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo a la prensa que la jornada electoral no registró inconvenientes y confirmó que los primeros resultados se publicarán a las 21 horas, siempre y cuando estén cargados más del 30% de los datos de cada Sección electoral.

“Hoy es un día realmente histórico, es la primera vez que hacemos unas elecciones desdobladas de las nacionales. Y nunca una provincia hizo una elección con más de 14 millones de electores”, manifestó la mano derecha de Kicillof. “La jornada ha transcurrido con total normalidad en los casi 7 mil locales de votación. Hubo algunas demoras usuales, pero a las 10 ya teníamos todas las mesas abiertas y la gente pudo votar con tranquilidad", señaló.

