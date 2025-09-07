Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina y qué se vota en octubre

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en las que se renovará parte del Congreso de la Nación. En juego estarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado, además de cargos provinciales y municipales.

La Cámara de Diputados, compuesta por 257 miembros, se renueva cada dos años por mitades. En esta oportunidad, se elegirán 127 nuevas bancas, que tendrán un mandato de cuatro años. En el caso del Senado de la Nación, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán 24 escaños. Cada distrito que vota senadores elige tres: dos para la fuerza que obtiene la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en este cuerpo es de seis años.

Provincias que eligen senadores en 2025

Este año, además de diputados, habrá renovación de senadores en:

Río Negro

Salta

Neuquén

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Entre Ríos

Chaco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elecciones provinciales 2025: hasta qué hora se puede ir a votar

Qué se vota provincia por provincia

Todas las provincias elegirán diputados nacionales, pero no todas senadores. Por ejemplo:

Buenos Aires: 35 diputados

CABA: 13 diputados y 3 senadores

Santa Fe y Córdoba: 9 diputados cada una

Mendoza: 5 diputados

Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores

Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Por primera vez en unas elecciones nacionales, los ciudadanos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP). Este nuevo sistema busca evitar el robo de boletas y garantizar mayor transparencia.

Cada votante recibirá una hoja única, en la que deberá marcar con lapicera la opción de su preferencia. La Cámara Nacional Electoral habilitó un simulador online para que los ciudadanos practiquen antes de la jornada electoral.

