Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina y qué se vota en octubre

El 26 de octubre de 2025 se realizarán las elecciones legislativas en todo el país. Los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores, además de cargos provinciales y municipales, en una votación que por primera vez se hará con la Boleta Única de Papel.

Elecciones
El próximo domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en las que se renovará parte del Congreso de la Nación. En juego estarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado, además de cargos provinciales y municipales.

La Cámara de Diputados, compuesta por 257 miembros, se renueva cada dos años por mitades. En esta oportunidad, se elegirán 127 nuevas bancas, que tendrán un mandato de cuatro años. En el caso del Senado de la Nación, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán 24 escaños. Cada distrito que vota senadores elige tres: dos para la fuerza que obtiene la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en este cuerpo es de seis años.

Elecciones

Provincias que eligen senadores en 2025

Este año, además de diputados, habrá renovación de senadores en:

  • Río Negro

  • Salta

  • Neuquén

  • Tierra del Fuego

  • Santiago del Estero

  • Entre Ríos

  • Chaco

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elecciones provinciales 2025: hasta qué hora se puede ir a votar

Qué se vota provincia por provincia

Todas las provincias elegirán diputados nacionales, pero no todas senadores. Por ejemplo:

  • Buenos Aires: 35 diputados

  • CABA: 13 diputados y 3 senadores

  • Santa Fe y Córdoba: 9 diputados cada una

  • Mendoza: 5 diputados

  • Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores

Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Por primera vez en unas elecciones nacionales, los ciudadanos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP). Este nuevo sistema busca evitar el robo de boletas y garantizar mayor transparencia.

Cada votante recibirá una hoja única, en la que deberá marcar con lapicera la opción de su preferencia. La Cámara Nacional Electoral habilitó un simulador online para que los ciudadanos practiquen antes de la jornada electoral.

