“El 3% para Karina”, Lali, Messi, el hermano de Adorni: las redes durante la elección palpitando el resultado

A las 14.30 Santiago Oría, el cineasta del oficialismo, llamó a través de sus redes sociales a que los votantes de Javier Milei fueran a las urnas. Había una preocupación notoria por la deserción sufragista. Mientras que Karina Milei fue sorprendida donde votaba con un “3 %” escrito al lado de su nombre en el padrón de la mesa donde le tocó ir.

Con el tristemente famoso “3 %” también se especuló en la previa a la elección cuando Lali Espósito, que brindó un concierto en Vélez el sábado 6, cantó “Fanático” y posó mostrando tres dedos. Otro momento que circuló en redes fue cuando un votante se acercó al hermano de Manuel Adorni, se sacó una selfie, le acercó dinero y le dijo “el 3% de Karina”. El candidato no podía salir de su desorientación ante la incomodidad.

Otro momento más ilegal que polémico fue cuando detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria en el partido de Malvinas Argentinas. El joven fue descubierto in fraganti por un votante, mientras intentaba esconder fajos de boletas de un cuarto oscuro.

También hubo una campaña de apoyo a Pablo Grillo, el fotógrafo que permanece hospitalizado luego de ser atacado por fuerzas de seguridad en una manifestación el 12 de marzo. “Votamos por los que no pueden”, señalaron algunos usuarios de X mostrando la imagen del joven.

Desde el lado afín al gobierno compartieron imágenes del astro Lionel Messi, como emblema de La Libertad Avanza. “El ídolo que nunca pudieron domesticar”, apuntaba una de las publicaciones.

Presidente de mesa a la fuerza

Cuando iba a comenzar la jornada electoral en La Plata, precisamente en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33, un joven de 21 años intentó huir tras ser designado presidente de mesa. En ese momento una mujer solicitó a los oficiales de seguridad que llamaran al joven, quien había llegado temprano para votar.

El chico solo pudo correr media cuadra antes de ser alcanzado por la policía, que lo acompañó de regreso a la puerta del establecimiento para que cumpliera con la obligación cívica.

