domingo 07 de septiembre de 2025
POLITICA
Elecciones bonaerenses

“El 3% para Karina”, Lali, Messi, el hermano de Adorni: las redes durante la elección palpitando el resultado

El día de votación y las diferentes manifestaciones en días electorales son el folclore de estas fechas. Entre las críticas al oficialismo, “el 3%” fue protagónico. De la vereda opuesta se apropiaron de Messi. En el medio hubo detenidos y presidentes de mesa a la fuerza.

Lali haciendo el tres
Lali haciendo el tres | Cedoc

A las 14.30 Santiago Oría, el cineasta del oficialismo, llamó a través de sus redes sociales a que los votantes de Javier Milei fueran a las urnas. Había una preocupación notoria por la deserción sufragista. Mientras que Karina Milei fue sorprendida donde votaba con un “3 %” escrito al lado de su nombre en el padrón de la mesa donde le tocó ir.

Santiago Oría X 20250907

Alguien le puso 3% al nombre de Karina Milei en el padrón frente a la escuela que votaba.

Con el tristemente famoso “3 %” también se especuló en la previa a la elección cuando Lali Espósito, que brindó un concierto en Vélez el sábado 6, cantó “Fanático” y posó mostrando tres dedos. Otro momento que circuló en redes fue cuando un votante se acercó al hermano de Manuel Adorni, se sacó una selfie, le acercó dinero y le dijo “el 3% de Karina”. El candidato no podía salir de su desorientación ante la incomodidad.

Lali haciendo el tres

Otro momento más ilegal que polémico fue cuando detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria en el partido de Malvinas Argentinas. El joven fue descubierto in fraganti por un votante, mientras intentaba esconder fajos de boletas de un cuarto oscuro.

Detuvieron a un fiscal de la Libertad Avanza 07092025

También hubo una campaña de apoyo a Pablo Grillo, el fotógrafo que permanece hospitalizado luego de ser atacado por fuerzas de seguridad en una manifestación el 12 de marzo. “Votamos por los que no pueden”, señalaron algunos usuarios de X mostrando la imagen del joven.

Argentina hoy 20250907

INDIGNADO X 20250907

Desde el lado afín al gobierno compartieron imágenes del astro Lionel Messi, como emblema de La Libertad Avanza. “El ídolo que nunca pudieron domesticar”, apuntaba una de las publicaciones.

Presidente de mesa a la fuerza

Cuando iba a comenzar la jornada electoral en La Plata, precisamente en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33, un joven de 21 años intentó huir tras ser designado presidente de mesa. En ese momento una mujer solicitó a los oficiales de seguridad que llamaran al joven, quien había llegado temprano para votar.

Cerraron los comicios bonaerenses: los primeros datos oficiales se conocerán a las 21

El chico solo pudo correr media cuadra antes de ser alcanzado por la policía, que lo acompañó de regreso a la puerta del establecimiento para que cumpliera con la obligación cívica.

RB / EM

