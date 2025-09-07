Con la intención de convocar a las urnas a sus seguidores, los principales referentes políticos se expresaron en redes luego de votar

Desdobladas por primera vez de los comicios legislativos nacionales, las elecciones que este domingo permitirán renovar la composición de la legislatura bonaerense tienen lugar en un contexto de marcada polarización. Tanto La Libertad Avanza como Fuerza Patria tuvieron por estrategia durante la campaña polarizar la votación y platear la jornada como una contienda donde se enfrentan dos modelos de país diametralmente opuestos.

Más allá del peso simbólico que su resultado permita capitalizar a cada partido, los principales referentes del arco político emitieron su voto y le dieron visibilidad en redes sociales para traccionar a su propio electorado. Combatir el abstencionismo imperante durante otros comicios celebrado durante el año fue una de las misiones de los políticos durante este domingo, día en que 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para sufragar.

Carlos Bianco fue el primer funcionario bonaerense en votar. El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien emitió el sufragio en la ciudad de La Plata, será el encargado de anunciar los primeros resultados de los comicios alrededor de las 21.

Otro referente del peronismo que se acercó a las urnas fue Guillermo Moreno. El presidente de Principios y Valores votó este domingo al mediodía en la Asociación de Fomento Villa Concepción y Zagala, en la localidad bonaerense de General San Martín. “La población, especialmente los jóvenes, están votando con alegría. Lo vi, me lo hicieron sentir”, afirmó Moreno.

Romina Del Plá, candidata a senadora por la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, manifestó luego de meter el sobre el la urna en Lomas del Mirador: "Ya voté como siempre en La Matanza, un voto en defensa de los trabajadores, las mujeres y diversidades, la juventud, las y los jubilados y contra los corruptos y coimeros. Saludo enorme a los cientos de fiscales que están defendiendo los votos de la izquierda".

Romina del Plá emitió su voto en Lomas del Mirador

"¡Qué lindo es votar!", publicó en su cuenta de la red social X Esteban Bullrich. El exministro de Educación de la Nación durante la gestión macrista, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa irreversible que no tiene cura en la actualidad, fue acompañado por su hijo y no dudó en emitir su voto en el jardín de infantes N° 910, en la localidad de Troncos del Talar.

Esteban Bullrich

"Hoy tuve la enorme alegría de volver a votar, un derecho y una responsabilidad que honramos con orgullo desde hace más de 40 años en nuestro querido país. Este 7 de septiembre abrazamos una vez más la democracia, con la certeza de que siempre será el camino para construir un futuro de esperanza para nuestra Provincia", expresó luego de sufragar Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria.

A sus 94 años, y sin la obligación de votar debido a su edad, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, emitió su voto este domingo en una escuela de la ciudad de La Plata. La referente de derechos humanos fue recibida con afecto por quienes se encontraban en el establecimiento educativo y se dirigió al cuarto oscuro por sus propios medios.

Estela de Carlotto votó a sus 94 años.

La candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, expresó luego de votar: “Estamos alerta. Estuvieron rompiendo boletas y robándolas. Esperemos que el resto de la jornada se pueda desarrollar de una forma pacífica y que el matancero pueda ejercer su derecho a voto”.

Nicolás del Caño, candidato que encabeza la lista del Frente de Izquierda Unidad en la Tercera Sección electoral, expresó: "Es muy importante que la gente se acerque a votar y exprese su descontento con la política del Gobierno". El referente agregó: "Quedarse masticando bronca en su casa es hacerle el juego a los que han gobernado hasta ahora".

Asimismo, el intentente de La Matanza, distrito clave en el territorio de la provincia, Fernando Espinoza, votó este domingo en Villa Luzuriaga. “Sabemos que La Matanza es la ciudad más grande de la Provincia demográficamente hablando. Y pasadas las 14, ya votó el 41 por ciento del padrón. Para nosotros es muy importante porque está votando más gente de lo previsto y eso es muy bueno. Evidentemente, va a superar las expectativas”, expresó el funcionario.

