Axel Kicillof votó en La Plata: "17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó esta mañana una conferencia de prensa tras emitir su voto en una escuela del centro de La Plata. En el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, destacó la importancia de los comicios, a los que “todos les están dando gran relevancia” porque “sus resultados tienen efectos de todo tipo”.

“Se está votando bien. Es un hermoso día para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires a conciencia. Es una elección muy importante”, subrayó Kicillof tras emitir su voto en la Escuela Superior de Formación en Salud de la capital bonaerense.

Ante la prensa, el mandatario provincial enfatizó que “el Gobierno tiene que estar atento y escuchar” y convocó a la ciudadanía a expresarse en las urnas “sin distinciones”.

Además, el gobernador bonaerense se mostró emocionado al contar que su hijo mayor, León Kicillof, votará este domingo por primera vez.

Sobre la importancia de las elecciones bonaerenses, Kicillof sostuvo que su peso “es relativo a nivel nacional” por tratarse de la provincia más poblada, aunque aclaró: “No es la madre de las batallas, es la madre de la democracia”.

“El voto es el acto sagrado de la democracia. Cada uno y cada una vale igual: un voto. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos. Más allá de los resultados, la primera que gana es la democracia”, enfatizó el gobernador.

En relación con el desarrollo de los comicios, Kicillof reconoció que “hubo algunas demoras”, aunque aseguró que fueron rápidamente solucionadas. “Hablé con varios intendentes y se está votando bien en todo el territorio”, afirmó.

Consultado sobre qué fuerza política tiene más para perder en esta jornada, respondió: “Nos jugamos todo. 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia. Creo que el Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también, como oficialismo, acá”.

Respecto a qué evaluará principalmente una vez conocidos los resultados de las elecciones legislativas provinciales, señaló que pondrá el foco en los votos que obtenga cada fuerza. Y concluyó: “Los gobiernos nacionales siempre tienen una responsabilidad que se mide en las urnas”.

14.376.592 electores están habilitados para votar en el acto electoral de este domingo 7 de septiembre, en el que se renovará la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se eligirán autoridades locales en los 135 municipios bonaerenses.

Las 41.189 mesas de votación distribuidas en las ocho secciones electorales comenzaron a recibir a los electores a las 8, y estarán habilitadas hasta las 18. Después de esa hora, ya no será posible emitir el voto.

Sin embargo, quienes estén en la fila a las 18, dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, tendrán garantizado su derecho a votar. Podrán aguardar su turno para hacerlo, incluso si es fuera del horario oficial.

