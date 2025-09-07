Este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir diputados, senadores provinciales y representantes en los consejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio. Al momento de emitir sus votos, los ciudadanos se preguntan si pueden presentar DNI Digital o con el físico.

Cómo justificar tu ausencia en las Elecciones Legislativas provinciales 2025 | Perfil

¿Hay posibilidad de votar con DNI Digital?

Al momento de asistir a las urnas, los votantes no podrán presentar el DNI Digital para votar en las mesas electorales. Los fiscales y autoridades de mesa piden como requisito la presentación de un documento físico, ya sea en formato tarjeta o libreta, según lo establecido por la normativa provincial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, no se pueden presentar formatos no físicos, como fotocopias, constancias de trámite, denuncias de robo o extravío y pasaportes, ninguno de los cuales permite el acceso a la boleta. Los documentos que se deben presentar son los siguientes:

Documento Nacional de Identidad (DNI) , en su versión libreta verde o celeste .

Tarjeta del Nuevo DNI .

Libreta de enrolamiento .

Libreta cívica.

Incluso los DNI en formato tarjeta que tengan impreso la leyenda “no válido para votar” son aceptados en la mesa electoral. El documento presentado tiene que coincidir con el asentado en el padrón oficial.

Quiénes deben votar en las elecciones provinciales

Según el Código Electoral Provincial y la Constitución bonaerense, tienen derecho a su voto todos los ciudadanos a partir de los 16 años que se encuentren en el padrón electoral. La participación es obligatoria entre los 18 y 70 años, pero para quienes tengan 16 y 17 años, o más de 70, el sufragio es opcional.