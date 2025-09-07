Este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas provinciales, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) confirmó que los datos del escrutinio provisorio podrán verse a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrán saber a partir de las 21 horas en el sitio https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera. Allí los ciudadanos podrán ver los resultados desde cualquier dispositivo, sea celular o computadora. Al mismo tiempo, está habilitada la aplicación para Android y iOS.

En la web oficial, los resultados estarán divididos en las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

Una vez que estén disponibles en el sitio, los resultados figurarán y será de acceso gratuito. A su vez, podrá ser usado por todos los medios de comunicación autorizados, tanto públicos como privados.

