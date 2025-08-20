El domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires llevará a cabo las elecciones legislativas locales. El voto es obligatorio para todos los bonaerenses de entre 18 y 70 años, mientras que para los menores de 18 y los mayores de 70, será optativo.
Para poder sufragar, los electores deben tener al menos 16 años cumplidos al día de la elección, presentar el último DNI vigente y figurar en el padrón electoral.
En esta jornada, los bonaerenses elegirán cargos provinciales y municipales, distribuidos en las 8 secciones electorales, utilizando la boleta partidaria tradicional. Sin embargo, aquellos que no puedan votar, recibirán una multa y algunos votantes deben saber cuánto hay que abonar.
¿Cuál es la multa por no votar en las Elecciones Legislativas?
La multa por no ir a votar varía entre $1.000 y $2.000, dependiendo de la cantidad de infracciones previas de cada elector. Además, quienes no justifiquen correctamente su ausencia podrán enfrentar un impedimento administrativo.
Motivos válidos para no presentarse a votar
Existen circunstancias que justifican la ausencia en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas:
-
Enfermedad o imposibilidad por fuerza mayor.
-
Ser juez o auxiliar de la Justicia.
-
Trabajar en organismos o empresas de servicios públicos.
-
Estar el día de la elección a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
