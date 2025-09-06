sábado 06 de septiembre de 2025
Comicios 2025

Elecciones en Buenos Aires, en vivo: boletas, clima, transporte y todo lo que tenés que saber antes de ir a votar

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses concurrirán a las urnas para renovar la legislatura provincial. Además, elegirán concejales y consejeros escolares en los municipios. Conocé más.

Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires votará este domingo 7 de septiembre en las elecciones legislativas 2025, donde se renovarán cargos provinciales y municipales. Estarán en juego 23 bancas de senadores titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes. Además, los bonaerenses elegirán concejales y consejeros escolares en cada municipio, de acuerdo con el padrón de las ocho secciones electorales.

El territorio provincial se organiza en ocho secciones que dividen el voto. En la Primera, con más de 4,6 millones de electores, se elegirán ocho senadores; en la Segunda, con 600 mil votantes, 11 diputados; en la Tercera, con cerca de 5 millones de ciudadanos, 18 diputados; y en la Cuarta, con más de 520 mil habilitados, siete senadores. La Quinta, con 1,2 millones de electores, definirá cinco senadores; la Sexta, con más de 600 mil votantes, 11 diputados; la Séptima, con 300 mil ciudadanos, tres senadores; y la Octava, correspondiente a La Plata, cuenta con 639.839 electores y elegirá a seis diputados.

Dónde voto en las Elecciones Legislativas en la provincia de Buenos Aires

A continuación, el minuto a minuto de las elecciones en Buenos Aires con las últimas noticias

