La Junta Electoral bonaerense oficializó las boletas con las que los electores emitirán el sufragio en el cuarto oscuro en el marco de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Serán a color, con fotos y de 2 cuerpos de los partidos políticos que competirán por las 69 bancas que se pondrán en juego el próximo 7 de septiembre para ocupar un lugar en la Legislatura local.

Los espacios políticos optaron por incluir las fotos de uno o dos de sus principales candidatos en las papeletas electorales, según el grado de conocimiento, facilitando así el reconocimiento a los votantes.

A la hora de las estrategias, los espacios políticos optaron, según la fuerza de los candidatos, por utilizar la foto de uno o los dos primeros candidatos de la nómina para facilitar el reconocimiento de los electores.

Los diferentes frentes electorales tomaron decisiones variadas en cuanto al uso de imágenes de sus candidatos. Fuerza Patria optó por mostrar las fotos de sus dos primeros candidatos en las 8 Secciones Electorales, mientras que La Libertad Avanza incluyó la imagen de su primer candidato.

Mientras tanto, los frentes “Somos Buenos Aires” y “Hechos” (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social) comparten el color rosa en sus boletas para las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. En tanto que, en las imágenes optaron por que figuren los dos primeros candidatos a legisladores y concejales.

HECHOS es el espacio lanzado desde San Nicolás por el ex intendente nicoleño Manuel Passaglia, que rápidamente sumó adherentes de peso tales como los oficialismos municipales de Javier Martínez en Pergamino y de Román Bouvier en la localidad de Rojas, además de equipos técnicos y candidatos en cada uno de los otros distritos de la Segunda Sección Electoral.

Por su parte, las listas vecinalistas únicamente tendrán un cuerpo con sus respectivos candidatos.

Cabe destacar que la Justicia Electoral modificó con inteligencia artificial el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas 2025, con el objetivo de que los votantes tengan su establecimiento para sufragar más cerca de sus respectivos domicilios.

