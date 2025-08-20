Elecciones legislativas: hasta cuándo rige la veda electoral y qué está prohibido hacer

Las elecciones bonaerenses se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre. Durante la jornada regirá la veda electoral, que implica una serie de prohibiciones para garantizar la neutralidad del proceso e impedir cualquier tipo de presión política o difusión de sondeos, como las bocas de urna.

Antes de que finalicen los comicios, muchos se preguntan cuándo termina la veda, qué actividades estarán nuevamente permitidas, desde qué hora se podrá volver a vender alcohol y en qué momento comenzarán a difundirse los resultados oficiales.

Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral

De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. Entre ellas:

Finalización de la campaña electoral.

Prohibición de emitir propaganda en medios televisivos, radiales, gráficos, virtuales y digitales.

Cierre de locales partidarios en un radio de 80 metros de los lugares donde funcionen mesas receptoras de votos.

Durante la veda no se pueden realizar actos públicos de proselitismo, ni publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de los comicios y hasta su cierre.

Las proyecciones sobre los resultados solo podrán difundirse tres horas después del cierre de la elección.

Restricciones para la ciudadanía

La población también debe cumplir con ciertas reglas:

Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas hasta las 21 horas del domingo .

Quienes incumplan esta norma pueden recibir multas o incluso penas de prisión de entre 15 días y seis meses.

La Junta Nacional Electoral puede disponer el cierre transitorio de los locales que no respeten la normativa.

La veda electoral por las elecciones legislativas terminará el domingo 7 de septiembre a las 21 horas, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.

