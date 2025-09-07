Máximo Kirchner, en La Plata: "Me preocupa lo que hace 'Toto' Caputo"

El diputado nacional Máximo Kirchner votó este domingo en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses y manifestó su preocupación por la economía del país, por sobre las presuntas acusaciones de coimas y corrupción contra miembros de La Libertad Avanza, y remarcó que desde el peronismo esperan que "participe mucha gente".

"Casi el 50% del electorado es la provincia de Buenos Aires", expresó el legislador sobre la importancia de los comicios que tienen una importante relevancia en la interna peronista más allá del resultado. Si gana, el gobernador Axel Kicillof, quien optó por desdoblar, resultaría beneficiado de cara a una futura candidatura a las elecciones presidenciales en 2027. En caso de que el resultado sea negativo, sería un punto a favor de la expresidenta y el presidente del PJ bonaerense, quienes no querían dividir las elecciones.

Tras emitir su voto en la Escuela 5 de Tolosa, en La Plata, Máximo llamó "a que participe mucha gente" y enfatizó: "Mientras más gente participe, mejor. Hay que ejercer el derecho al voto, es importantísimo".

"Lo que tenemos en cuenta también que hoy estamos a casi 100 días de que quien es la presidenta del PJ a nivel nacional está presa, creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país", expresó luego, recordando la situación de Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria, al ser consultado sobre si el desdoblamiento de las elecciones se leía como una victoria ante el Gobierno nacional.

Con respecto a si las elecciones legislativas bonaerenses se toman como un "termómetro" para las elecciones de octubre, añadió: "Puede ser, puede funcionar de esa manera, pero vamos a ver cómo participa la gente, aspiramos a que participe la sociedad, esperamos un 60% o más de participación".

"A mi me preocupa la economía del país, me preocupa más lo que hace (Luis) 'Toto' Caputo que la hermana de (Javier) Milei", manifestó luego ante la pregunta sobre su opinión por las acusaciones de presuntas coimas y corrupción que vinculan a la hermana del presidente en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Pocos minutos antes que él también emitió su voto el candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis, quien sostuvo que "la gente tiene ganas de decidir, no quiere que decidan por ellos" y recordó: "La votación es el resultado de muchos factores. La campaña fue creciendo en intensidad, en pulso y en humor social de acuerdo al estado de la situación económica y de las cosas que pasaban".

