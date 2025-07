Guillermo Moreno: "El peronismo es la única solución que hay, no hay otra"

Perfil Redacción NEA

Guillermo Moreno aseguró que “el peronismo es la única solución” y que “no hay otra” al analizar la realidad del país y volver a cuestionar al presidente Javier Milei.

Caparrós calificó al presidente Milei de “energúmeno”

“El peronismo está volviendo”

“Lo veo bárbaro. El peronismo está volviendo. Es la única solución que hay. No hay otra. El peronismo siempre estuve bien, abajo. Los dirigentes superiores tenían problemas, pero abajo, la militancia, los referentes estaban todos bien”, sostuvo el economista.

“Ahora se puso bien arriba. Lo tenés bien a Massa. Está bien Massa, está bien Máximo (Kirchner). La vi a Cristina bien. Te diría que la vi en el mejor momento a Cristina desde que la conozco. Hacía muchísimos años que no la veía, pero la vi bien”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“Una voz excluyente”

“Quizás no son necesarios liderazgos, quizás tengamos que cumplir la máxima del General (Juan Domingo Perón) de que “la organización vence al tiempo” y hacer una estructura que contenga a un conjunto como en su momento se llamaba el consejo superior del movimiento”, explicó Moreno.

Aunque luego aclaró: “Habrá una voz excluyente, mientras esté presa, que es Cristina porque una viuda presa tiene la última palabra”.

“La economía está horrible”

“La economía está horrible. Tenés un presidente que no está preparado, no está apto. ¿Qué es un presidente preparado? Que escuche, que sea razonable, para eso tiene un gabinete, no que se la pase enseñando”, afirmó el empresario.

“Si encima enseña y enseña mal, todo el mundo lo tomo como hazmerreír. Los únicos que dicen que ´es un fenómeno´ son esas ´Fuerzas del Cielo´ que se las pasan puteando y demás”, sostuvo Moreno.

Y luego concluyó: “El problema que tenés de base es que Milei no entiende nada. Y el otro problema es que parte de no entender nada es que está enfermo. Es un muchacho que está ´chapita´ (sic). Y hay que decirlo seriamente esto, porque por suerte no tenemos armas nucleares. Te imaginás lo que sería este chico con armas nucleares”.