Karina Milei votó y se negó a declarar ante la prensa: "No hablo"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en las elecciones legislativas 2025, y se negó a brindar declaraciones ante la prensa en medio del escándalo que la involucra por el presunto esquema de coimas. La hermana del Presidente se presentó custodiada y rodeada de militantes, que mantuvieron un círculo alrededor de la funcionaria.

Noticia en desarrollo...

TV