domingo 07 de septiembre de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

Karina Milei votó y se negó a declarar ante la prensa: "No hablo"

La secretaria general de la Presidencia se presentó a emitir su voto en Vicente López. Llegó acompañada por custodias y militantes de La Libertad Avanza que evitaron su contacto con los medios presentes.

Karina Milei votó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y evitó hablar con la prensa | Captura

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en las elecciones legislativas 2025, y se negó a brindar declaraciones ante la prensa en medio del escándalo que la involucra por el presunto esquema de coimas. La hermana del Presidente se presentó custodiada y rodeada de militantes, que mantuvieron un círculo alrededor de la funcionaria.

Noticia en desarrollo...

