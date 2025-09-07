Karina Milei votó y se negó a declarar ante la prensa: "No hablo"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en las elecciones legislativas 2025, y se negó a brindar declaraciones ante la prensa en medio del escándalo que la involucra por el presunto esquema de coimas. La hermana del Presidente se presentó custodiada y rodeada de militantes, que mantuvieron un círculo alrededor de la funcionaria.
Noticia en desarrollo...
TV
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite