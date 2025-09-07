domingo 07 de septiembre de 2025
POLITICA
Comicios

Elecciones provinciales 2025: hasta qué hora se puede ir a votar

Los ciudadanos tienen un cierto horario para votar en las elecciones.

Elecciones Legislativas BSAS 07092025
Qué dice la ley sobre el voto en blanco en Buenos Aires y en qué se diferencia del nulo | NA

Los bonaerenses ya tienen disponibles las urnas para emitir su voto desde las 8 de la mañana en sus respectivos lugares de votación para las elecciones provinciales. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires que usaron boleta única, en la provincia los votantes emiten Boleta Única de Papel.

Aquellos votantes que aún no acudieron a las instituciones escolares, se preguntan hasta qué hora están habilitadas las urnas. Este domingo, los ciudadanos elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

votaciones 2025

Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Provinciales

Los votantes tendrán los colegios abiertos hasta las 18 horas. Pero quienes vayan a las 18 horas y ya se encuentren en la fila dentro del establecimiento para emitir su voto, tienen el permiso de sufragar continuar en la fila y aguardar el turno para hacerlo. Al momento de votar, los ciudadanos deberán presentar la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI), en su versión libreta verde o celeste.

  • Tarjeta del Nuevo DNI.

  • Libreta de enrolamiento.

  • Libreta cívica.

votaciones 2025

Dónde ver los primeros resultados de las elecciones legislativas provinciales

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrán saber a partir de las 21 horas en el sitio https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera. Allí los ciudadanos podrán ver los resultados desde cualquier dispositivo, sea celular o computadora. Al mismo tiempo, está habilitada la aplicación para Android y iOS.

En la web oficial, los resultados estarán divididos en las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

