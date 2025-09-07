Ya votó el 35% del padrón en las elecciones bonaerenses y hay incertidumbre sobre la proyección final

Se espera antes de las 18 horas nuevo dato oficial sobre los porcentajes de participación electoral en la provincia de Buenos Aires. El primer dato de la jornada llegó a las 12.30 horas, cuando la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires indicó que había votado el 29,74% del padrón.

Según el padrón bonaerense, están habilitadas para votar este domingo 13.361.359 personas argentinas (6.795.909 mujeres, 6.564.739 varones y 711 no binarias) y 1.015.232 personas extranjeras (532.339 varones, 482.892 mujeres y 1 no binaria). A partir de estos datos, se estima que hasta ahora habría sufragado alrededor de 5.031.807 personas, el 35% del padrón total.

Dónde voto en las Elecciones Legislativas en la provincia de Buenos Aires

La candidata Galmarini advirtió "baja participación"

La candidata a senadora por Primera Sección Electoral Malena Galmarini señaló que hay una “baja participación” de la ciudadanía en las votaciones que se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires. “La ausencia de las autoridades de mesa hizo que se retrase el comienzo del comicio y estamos viendo que está baja la participación”, indicó.

Galmarini agregó: “Un punto importante es que hayan cambiado el lugar de votación y eso influye. Esta es una elección muy atípica. Votar es la mejor manera de cuidar la democracia”, culminó la candidata que está en la lista de Gabriel Katopodis.

En sentido contrario, la vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, Verónica Magario, se mostró conforme con el nivel de concurrencia a las urnas en la provincia de Buenos Aires, al que calificó como “mucho mejor de lo esperado” en comparación con elecciones anteriores.

La vicegobernadora admitió que la mañana electoral comenzó con cierta lentitud, pero afirmó que “los porcentajes están siendo bastante altos”, lo que, según evaluó, anticipa una jornada de mayor participación.

Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Provinciales

Los votantes tendrán los colegios abiertos hasta las 18 horas. Pero quienes vayan a las 18 horas y ya se encuentren en la fila dentro del establecimiento para emitir su voto, tienen el permiso de sufragar continuar en la fila y aguardar el turno para hacerlo. Al momento de votar, los ciudadanos deberán presentar la siguiente documentación:

Dónde ver los primeros resultados de las elecciones legislativas provinciales

Este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas provinciales, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) confirmó que los datos del escrutinio provisorio podrán verse a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrán saber a partir de las 21 horas en el sitio https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera. Allí se podrán ver los resultados desde cualquier dispositivo, sea celular o computadora. Al mismo tiempo, está habilitada la aplicación para Android y iOS.

