Victoria Villarruel fue a votar con bajo perfil y no dio declaraciones

La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto en horas del mediodía de este domingo en la localidad bonaerense de Caseros, pero no se mostró ante la prensa y se fue tras cumplir con la labor ciudadana. . La prensa reportó que utilizó un acceso no convencional, ingresando por la parte trasera del edificio, evadiendo el protocolo habitual.

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760 en el partido bonaerense de Tres de Febrero y, según se informó, ingresó por un lugar en el que no podía ser vista por los periodistas, tras lo cual se retiró raudamente.

En desarrollo...