Elecciones legislativas Buenos Aires 2025: cuáles son las diferencias entre el voto nulo y el voto en blanco

En las elecciones legislativas Buenos Aires 2025 el voto nulo no es parte de la categorización de sufragios que son considerados como votos válidos, sino que se clasifica de forma separada. Tras la decisión de desdoblar los comicios bonaerenses de los nacionales, el territorio bonarense aplicará los lineamientos de su propia normativa y, le da a este domingo 7 de septiembre un protagonismo especial con la concurrencia de los votantes a las urnas.

La provincia de Buenos Aires tendrá un cambio en el modo de contar los votos dado que los comicios no estarán atados a la nacional como sucedió históricamente.

La Ley electoral 5.109 reconoce únicamente tres categorías de votos: afirmativos, voto en blanco y de identidad impugnada.

Elecciones legislativas 2025

En el artículo 86 se aclara que si en un sobre se encontraran más de una boleta, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido político y se considerará como voto en blanco en caso de ser listas diversas.

Elecciones legislativas Buenos Aires 2025: votos impugnados

El tratamiento de los votos impugnados se rige por el Artículo 103. Allí se establece que, cada caso será verificado con peritajes de huellas digitales para confirmar la identidad del elector. En los casos en los que no se logre la validación, se descartará; si se confirma, se sumará al escrutinio.

A su vez, en el artículo 87 postula que sólo se computarán las boletas oficializadas y, si aparecen boletas que no fueron autorizadas por la Junta Electoral, se considerarán como votos en blanco.

Elecciones legislativas 2025

Además, señala que “aquellas boletas no inteligibles, las que no expresen nombres propios de personas o contengan varios cuyo orden no pueda determinarse”, también se considerarán en blanco. Así como las que de cualquier manera permita la individualización del votante.

Con estas reglas, la elección bonaerense no solo pondrá en juego el futuro legislativo y municipal, sino que también será un banco de pruebas para un esquema de conteo distinto al de los comicios nacionales.

